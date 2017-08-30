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Samsung Galaxy J7 (2016) Android 7.0 Nougat güncellemesi ile ilgili gelişmeler söz konusu. Duruma bakılırsa Android 7.0 Nougat güncellemesini alan Samsung akıllı telefonlar kervanına Galaxy J7 2016 modeli de dahil oluyor. Hatırlayacağınız üzere dün Galaxy S5 Neo akıllı telefonun Android 7.0 Nougat güncellemesini almaya başladığı bilgisini paylaşmıştık. Tabii Galaxy S5 Neo görece eski bir cihaz ve yaklaşık iki yaşında, fakat Galaxy J7 (2016) daha güncel bir ürün.

Samsung Galaxy J7 (2016) Android 7.0 Nougat Güncellemesi

Haziran ayında Samsung Galaxy J7 (2016) Android 7.0 Nougat güncellemesi ile ilgili testlerin sürdüğü bilgisi basına yansımıştı, o nedenle bu güncellemenin sürpriz bir gelişme olduğunu söyleyemeyiz.

Android 7.0 Nougat güncellemesine şu an Rusya’da yaşayan Galaxy J7 (2016) akıllı telefon kullanıcıları erişebiliyor. Güncellemenin diğer bölgelerde de önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.

Akıllı telefonu J710FXXU3BQHA firmware versiyonuna taşıyan güncelleme paketinde standart Android 7.0 Nougat getirilerinin yanı sıra Ağustos ayı Android güvenlik yamaları da bulunmakta. Dosya boyutunun 970 MB olduğu düşünülürse indirmenin Wi-Fi ağı üzerinden gerçekleştirilmesi ve indirmeye başlamadan önce cihazda yeterli boş depolama alanının bulunduğundan emin olunması öneriliyor.

Nisan 2016’da satışa sunulan Galaxy J7 (2016)’nın 5.5 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlük değeri sunuyor. Snapdragon 617 / Exynos 7870 Octa yongaseti, 2 GB RAM, 16 GB kapasiteli depolama birimi, 13 MP çözünürlüklü ana kamera, ön yüzde 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası ile 3300 mAh kapasiteli pil gibi bileşenlere sahip. Akıllı telefon kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi sürümüyle çıkıyor.



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