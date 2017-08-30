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Web sitesi yönetiyorsanız ya da web sitesi işiniz haline gelmişse, bilgisayardan uzak olduğunuz zamanlarda internet sitenizle ilgilenemiyor musunuz? Mobil cihazınızdan veya tabletinizden artık bulunduğunuz yerden internet sitenizi yönetebilir ve kontrol edebilirsiniz. Böylece iş akışınız hem hızlı hem de aktif hale gelir.

Web Sitesi Yönetme Araçları

Web sitenizi bilgisayardan uzak olsanız bile telefonunuz ya da tabletinizle yönetebilirsiniz. Birkaç uygulama bu konuda işinizi kolaylaştıracak ve hafifletecektir.

1. WordPress

WordPress, en popüler ve kullanışlı blog yazma platformu olarak bilinmektedir. WordPress’in mobil uygulamasıyla web sitenizde yazı yazma, yazı düzenleme, istatistiklerin kontrolü ve yorum denetleme gibi birçok özellik sayesinde sitenizi en iyi şekilde yönetebilirsiniz.

WordPress’i Android ve iOS sürümlerine indirebilirsiniz. WordPress mobil uygulamasını indirme sayfanıza gitmek için buraya tıklayın.

2. Google Analytics

Google Analytics, siteniz hakkında sizlere sayısal veriler sunar. Gelir durumu, ziyaretçi trafiği hakkında net bilgiler veren bu uygulama sayesinde sitenizde ne yapmanız gerektiği konusunda bir strateji geliştirebilirsiniz. Uygulama Android ve iOS cihazlara ücretsiz olarak indirebiliyor.

Google Analytics’i Android cihazınıza indirmek için buraya, iPad’inize indirmek için buraya tıklayınız.

3. FTP Araçları

Sitenize dosya transferi yapmak için cihazınıza indireceğiz FTP araçlarını işinizi bu konuda çok kolaylaştırır. FTP araçlarını Android sürümü için buraya, iOS sürümü için buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

4. HTML / Metin Editörleri

Sitenizde kod düzenlemesi ve kod yazımını mobil cihazınızdan yapmak için HTML Editörleri bu konuda sizlere yardımcı olacaktır. Seçtiğiniz web uygulaması sizlere tarayıcı tabanlı düzenleme imkanı sunsa da bu sizin için biraz zor olabilir. Bunun için HTML / Metin Editörleri uygulamaları kullanmanız işinizi daha da kolaylaştıracaktır. iOS için bu uygulama 1.99$’a satın alınabiliyor. Android için ise Touchqode isimli uygulama bu alanda en iyisidir.

5. Whols ve Sunucu Yönetimi

Alan adlarının ve IP adreslerinin sahibini kontrol etmek genellikle bir web sitesi yöneticisi için en sıkıntılı deneyimlerden biri haline gelmesine rağmen bu işi en iyi ve hızlı bir şekilde yapan Whois uygulaması, web sitesi yöneticilerine bu konuda çok fayda sağlıyor. Whois’i Android cihazınıza indirmek için buraya, iOS cihazınıza indirmek için ise buraya tıklayın.





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