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Android cihaz kullanırken doğrudan ekrana not almak ve bunları görmek istiyorsanız widget gibi işleyen çözümler var. Daha da ileri gidip ekranın daima üstünde kalan ve diğer uygulamaların altında kaybolmayan post-it notları oluşturmak içinse Floating Stickies adlı uygulama kullanılabilir.

Android: Ekranda Yüzen Post-It Notları

PC ortamında yer alan yapışkanlı notlar gibi sabitlenebilen içerik akıllı telefonlarda dokunmatik ekran sayesinde kolayca dokunarak istenen yere taşınabiliyor. Basit biçimde ekrana tıklayıp notları görebilir ve yeni bir not ekleyebilirsiniz:

Uygulamayı ücretsiz olarak indirip kurduktan sonra ekranın boş bir yerine uzun tıklayarak yeni bir not oluşturun. Ardından sola ya da sağa sürükleyerek ekranın kenarında gizlenmelerini sağlayın. Boyutlarını değiştirmek içinse çift parmakla çimcik hareketi gerçekleştirin.

Mobil ekranda yapışkanlı notlar son derece faydalı olabilir. Kolay biçimde diğer uygulamalar içinden aldığınız içeriği kopyalayıp nota yapıştırabilir ve bir diğer uygulamayı açıp buraya aktarabilirsiniz. Notu komple kapatırsanız içeriği siliniyor olacak.

Her bir yeni not içinde farklı içerikler depolanabilir. Ardından istenirse paylaşma seçeneği de kullanılabilir. Desteklenen servisler arasında Dropbox, Google Drive ve diğerleri var. Böylece bulut depolama üzerinden yedek alıp diğer cihazlarınızla da görebilirsiniz.

Akıcı animasyonlar ve eğlenceli renkler sunan uygulamada görünüm sade ve anlaşılır.



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