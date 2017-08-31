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Bana kalırsa akıllı telefonların akıllı olmasını sağlayan ana farklardan biri otomasyon desteği. Telefonun hayat kolaylaştıran özellikleri algılayıp otomatik devreye sokması beklenmeli. Örneğin olması gereken zamanda sessize geçmeli, Wi-Fi olmayan dış ortamda kapatıp GPS’i açmalı vb.

Android: Telefonunuzu Konumdan Haberdar Hale Getirin

Tasker gibi program desteği veren uygulamalar son derece güçlü ve iş görüyor. Buna benzer işlemleri gerçekleştirebiliyor. Llama uygulaması ise konum esaslı profiller oluşturma ve kullanma şansı veriyor. Bazı yerlerdeyse Trigger – Task Launcher’dan destek almak mantıklı görünüyor:

Böylece arabaya girince belirli bir navigasyon uygulaması başlatabilir, spora başlayınca şarkı listesi oynatabilir, kitaba dokundurunca özel bir sözlük sitesi açabilirsiniz. Bu örnekleri arttırabiliriz. NFC esaslı bu çözümler için telefonda donanımsal NFC desteği olması şart. Ayrıca NFC etiketlerini temin edip programlamanız gerekiyor.

İlk iş olarak belirli sitelerden ya da satış noktalarından NFC etiketleri ya da anahtarlıkları almalısınız. Bunlar sadece okunur değil, programlanabilir olmalı. Kendinden yapışkanı olanlar daha kullanışlı gelebilir. Ardından uygulamayı başlatın ve programlamaya koyulun:

Sağ üst köşedeki artı işaretine basıp yeni bir görev eklemelisiniz. Bu esnada navigasyon, uygulama açma, araba beşiği, uygulama kapama vb gibi çeşitli işlemleri içeren bir aksiyon listesi gösterilecek. Seçimi yapıp devam edin.

Ardından seçilen işleme bağlı olarak gerekli alanları doldurun ve aksiyonu tam olarak istediğiniz biçimde kaydedin. Bu işlem artık tanımlılar listesine eklenecek ve başlatmayı bekleyecek. Tetikleme için manuel girdi anlamsız. Zamanlama da ideal olmayabilir. Bu durumda NFC ile tetikleme seçin.

NFC etiketle tetikleme seçince bu yeni etiketi telefonun arkasına yaklaştırmanız istenecek ve programlama başlayacak. Bu sırada önceki veriler silinecek. İşlem bitince artık NFC’yi yapıştırdığınız yere yaklaşınca tanımladığını görev başlatılıyor olacak.



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