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Cilt kanseri vakkaları arttı ve bunun en büyük nedeni dünya çevresindeki ozon tabakasının delinmesi. Sera gazları salındıkça delik büyüyor ve güneşin zararlı mor ötesi (UV) ışınları bize ulaşıp cildimizi kavuruyor. Bu nedenden ötürü özel bir uygulama kurarak riskli anları önceden görebilirsiniz.

Android: UV Işınlarından Korunmanızı Sağlayan UVLens

UVLens adı verilen ücretsiz uygulama sizleri güneşin zararlı ışınlarından korunmaya davet ediyor. Kolay biçimde güncel durumu görme olanağı veriyor:

Uygulamayı indirip kurun ve çalıştırın. Ana ekranda mevcut güneş durumu gösteriliyor olacak. Buna imkan verense konum servisleri desteğiyle yerinizi ve telefondaki saat bilgisini kullanarak analiz yapması.

Uygulamanın alt kısmındaki üç ana sekme butonuyla ana ekran dışında kendi cildiniz ve ayarlara geçebilirsiniz. Elbette sizin cildinizi bilemeyeceği için bir profil oluşturmanız gerekiyor. Bunun anlamı ırk ve ten koyuluğu, yaş, cinsiyet gibi temel bilgileri girmek. Böylece daha doğru sonuç verecek.

Saç rengi, göz rengi, çillilik durumu, güneş yanığı olup olmaması ve hassasiyet gibi soruları da cevaplamanız gerekiyor. Ayarlar kısmındaysa kullanıcı hesabıyla oturum açma, sıcaklık birimi, UV değerinin gösterilme şekli gibi az sayıda seçenek var.

Bir diğer beğeni kazanan yanı ana ekrana özel widget eklenebilmesi. Bunu hava durumu widget’ları gibi kullanmanız da mümkün. Evden çıkmadan önce kolayca bakabilir ve karar verebilirsiniz. Durum değiştikçe yanındaki mesajın uyarı rengi değişiyor.



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