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Note serisi hiç şüphesiz Samsung’un en gösterişli akıllı telefonlarını içeriyor; tabii Note 7’yi saymazsak… Serinin asıl yükselişi devrimsel özellikler içeren Samsung Galaxy Note 3 ile oldu denebilir. Telefonda kullanılan USB 3.0 desteği, özellikle video dosyalarının aktarımı için beklenen süreyi azalttı ve dahası ilk kez DDR3 tipinde bir bellek tercih edilerek performansta yeni bir dönemin kapısı aralandı. Ek olarak akıllı kalem iş dünyasındaki gösterişi tanımlarken, suni deri arka bölge ise alışılanın dışında bir tutuş hissi vermeyi başardı. Bu yazımızda Samsung Galaxy Note 3 Stock ROM yükleme adımlarını konu ediniyoruz. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak cihazınızın eski hızına dönmesini sağlayabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

ROMdosyası

Odin

Samsung Galaxy Note 3 Stock ROM Yükleme

İlk olarak Samsung Galaxy Note 3’ün USB Hata Ayıklama modunu aktif etmemiz gerekiyor.

Bunun için Samsung Galaxy Note 3’ün Ayarlar kısmına girin. Geliştirici Seçenekleri bölümünün alt kısmında yer alan USB Hata Ayıklama Modunu açın. Daha sonra cihazınızı kapatın ve yeniden açmak için Ses kısma / Güç / Home tuşlarına basılı tutun. Download modu gelince Ses yükseltme tuşuna bir kez basın.

Şimdi ise cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın. Size vermiş olduğumuz bağlantıdan Odin programını bilgisayarınıza indirin ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Odin, cihazınızı algıladığında sol taraftaki ID:COM yazısının altında yer alan kutunun rengi değişecektir.

Daha sonra sağ taraftaki AP kısmına indirmiş olduğunuz Root dosyasını seçin. Eğer AP kısmının önündeki kutu işaretli değil ise onu işaretleyin. Start tuşuna basarak, Samsung Galaxy Note 3 Stock ROM yükleme işlemini başlatın.

Yükleme başarılı bir şekilde tamamlandığı zaman PASS! yazısı ekrana gelecek. Aklınıza takılan sorular varsa veya konu hakkında geri bildirimde bulunmak isterseniz forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.



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