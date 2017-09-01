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Mobil dünyada güvenliğin önemi had safhada ve daha da etkili olmaya başlıyor. Bu nedenden ötürü Android yüklü cihazlarda da fabrika çıkışı kriptolama, açılış kilidi gibi önlemler yaygınlaşıyor. Sonuç olarak özel ROM kurmak da zorlaşıyor ama imkansız değil. OnePlus 5 sahipleri için rehberimiz hazır.

Android: Kilitsiz OnePlus 5’e Kriptolu ROM Atmak

WhatsApp, Telegram ve diğer uygulamalar verileri korumak adına kriptolama kullanıyor. Çoğu model gibi OnePlus 5 de kripto korumalı geliyor. MultiROM gibi çoklu ROM desteği için de kriptonun kaldırılması gerekiyor. Öncelikle telefonun kriptosunu kaldırmanız gerekiyor. Ardından özel bir kurtarma menüsü kurulmuş olmalı. Batarya seviyesinin en az yüzde 60 olduğundan emin olduktan sonra no-verity dosyasını indirin: https://www.dropbox.com/s/vfpoa2x8g1x98k3/no_verity_op5.zip?dl=0

Cihazı kapatıp güç ve ses kısmaya aynı anda basarak 5 saniye bekledikten sonra kurtarma menüsüne girin.

Wipe menüsü içinden önbellek, veri ve sistem silinecek.

Ardından herhangi bir kriptolu ROM kurulacak.

Sonrasında Gapps paketi kurulacak

Artık Magisk kurulabilir ve sistem olmadan root alınabilir.

Sonrasında indirilen no-verity ile flash atılacak. Öncelikle dosyayı cihaza aktarmanız lazım.

İşlem bitince recovery içinden seçin ve kurun.

Artık kriptolu ROM kurabilirsiniz ama cihaz hala kilitsiz kalmaya devam edecek.

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