⁠⁠⁠







Android kullanıcılarının çok sayıda farklı uygulama kullanarak sesli görüşmeleri kaydedebildiği açık. Apple iPhone kullanıcılarının işi biraz daha zor çünkü sistem sınırlamaları var. Bazı anlarda görüşmeleri kayıt altına alıp delil olarak saklamak isteyebilirsiniz. Bazı çözümler işinizi görebilir.

iOS: Gerçekten Çalışan iPhone Ses Kayıt Uygulamaları

Özellikle de telefon kullanarak röportaj yapanlar açısından ses kaydı önemli bir hale geliyor. Karşı tarafa ses kaydı yaptığınızı en baştan söylerseniz herhangi bir sorun kalacağını zannetmiyoruz. Bazı uygulamalar sadece ücretli sürümü alınca buna izin verdiğini söylüyor ki bunları denemedik.

Call Recorder – IntCall

TeleStar imzalı bu uygulama iOS ile cihazda ses kaydına destek verilmediği için VoIP esaslı sunucu üzerinden alıcıya bağlanarak ara bir çözüm olmayı başarıyor ve kayıt yapıyor. Bu nedenle teknik anlamda servisi sunan firma ses kayıtlarını kendi sunucusunda tutuyor bile olabilir! Uygulama açıklamasında veri saklanmadığı söyleniyor ve sadece geçici süre kaydediliyor. Arama ekranında numara çevirdikten sonra kayıt yapılabiliyor ama elbette numaraları aramak için hesaba kredi yüklemek gerekiyor.

Call Recorder

Bu uygulama ise çok sade bir arabirime sahip ama çalışma sistemi diğeriyle aynı yani Skype gibi VoIP esaslı arama yapıp kayda geçiyor. Bu yüzden ülkeye bağlı olarak dakika başına ücret ne ise önceden kredi yüklemeniz gerekiyor. Promosyon etkinliklerine katılıp para ödemeden bonus kredi kazanmak mümkün.

WeTalk Pro

Wi-Fi ya da 4G üzerinden internete erişim VoIP esaslı arama yapan ve bu esnada kayıt düğmesine basınca kayda geçen bir diğer benzer uygulama ve kredi almanız şart. Varsayılan olarak kayıt başlamıyor ve sadece siz onay verince gerçekleşiyor.

Call Recorder – Record Phone

David Kang imzalı bu uygulama da benzer yapıda ama daha fazlasını sunmaya çalışıyor. Kullanım kolay ve kredi yükledikten sonra ucuza arama yapmak mümkün. Deneyip seçim yapmak size kalıyor.





⁠⁠⁠





