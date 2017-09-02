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Elinizde eski bir Android yüklü akıllı telefon ya da tablet varsa ve kullanmıyorsanız çöp olmak zorunda değil. Eski cihazlara Android güncellemesi gelmiyor ve bazı uygulamalar eski Android sürümünü kabul etmiyor ama hala bu cihazları belirli amaçlar için değerlendirebilirsiniz.

Android: Eski Cihazı Bildirim Merkezine Dönüştürün

Bu gibi özel durumlarda masa üstünde duran bir bildirim merkezine dönüştürmeye ne dersiniz? Yapmanız gereken öncelikli olarak iyi bir uygulama başlatıcı kurarak masaüstünü derinlemesine özelleştirmek. Bu alanda söz sahibi seçeneklerden biri olan Nova Launcher’ın ücretsiz sürümü bol özellik sunuyor.

Ek özellikleri kullanmak istiyorsanız fazla ödeme yapmadan terfi edebilirsiniz ve buna değer. Uygulamayı indirip kurun ve home butonuna basınca gelen seçim penceresinde Nova’yı varsayılan olarak seçin. Bir sonraki adımda Nova ayarlarına girip masaüstü dizilimi ve aralıklarını cihaz ekranının genişliğine uygun olacak biçimde düzenleyin.

Aynı zamanda çok sayıda farklı ince ayar bulunuyor. Aralıklar dışında ana ekrandaki arama çubuğunu kapatma, görünümünü değiştirme gibi seçenekler var. Uygulama çekmecesinde de düzenlemele seçenekleri bol. Ek olarak sembol biçimi, klasör şekli vb seçilebiliyor.

Sonraki aşamada göreviniz masaüstünde durup bilgi verecek widget’ları eklemek ve boyutlarını düzenlemek. Nova ile widget boyutu istenen biçimde değiştirilebiliyor. Son olarak cihazı sürekli şarjda tutmanız ve buna paralel olarak şarj sırasında ekranı daima açık tutmanız gerekli.

Ayarlar içinden Android sürümüne yedi kez tıklayıp Geliştirici Seçeneklerini aktifleştirin ve ardından Ayarlara eklenen bu alt menüye girip şarj sırasında ekran kararmasın seçeneğini aktif hale getirin. Masanızı düzenleyin ve özel bir stand üzerine yerleştirip kullanmaya başlayın.



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