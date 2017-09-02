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Apple’ın zaman zaman belirli yeniliklerle kullanıcıları heyecanlandırdığı ortada ama canlı fotoğraflar adı verilen özelliğin pek de yenilikçi olduğu söylenemez. Bunun amacı animasyonlu GIF’leri sesli olarak oluşturmanıza olanak vermesi. Bir nevi kısa videolar denebilir ama epey yer kaplıyorlar.

iOS: iPhone’daki Canlı Fotoğraflar Özelliğini Kapatmak

Bu özelliği beğenmeyenlerdenseniz kapatarak boşuna yer işgalini engellemek isteyebilirsiniz. Bundan sonraki çekimlerinizde canlı fotoğraf özelliğinin aktif olmasını engellemek için şu adımları izleyin. İlk olarak kamera uygulamasını açın ve üst kısımdaki yuvarlak hedef sembolüne bakın.

Eğer sembol sarı görünüyorsa canlı fotoğraflar aktif demektir. Buna tıklayınca canlı fotoğraflar özelliği kapanacak ve sarı yerine beyaz olacak. İlerde kullanmak isterseniz basit biçimde bu sembole tıklayabilirsiniz. Artık kamera uygulamasını kapatıp açsanız da son ayarı hatırlayacak.

Eğer aksine ve inadına her kamera açışta bu özellik aktif olarak geliyorsa bu durumda kapatmak için Ayarlar uygulamasına girin ve Fotoğraflar & Kamera alt başlığını bulun. Koruma seçenekleri altında canlı fotoğraflar için ayrı bir seçenek bulunuyor. Buna tıklayıp kapalı durumda getirmelisiniz. Artık daima kapalı gelecek. Aksine daima açık olsun isterseniz aktif duruma getirebilirsiniz.



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