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Netflix sürekli olarak yeni içerik ekliyor ve daha fazla kullanıcıya ulaşıyor. Aynı zamanda kullanıcıların ekran başında geçirdiği zamanı arttırmak adına sürekli olarak bildirimler ve e-postalar gönderiyor. Bu durum canınızı sıkıyorsa gerekli düzenlemeleri yaparak rahata erebilirsiniz.

Netflix Bildirimleri ve E-Postalarını Durdurmak

Gelen e-postaları kapatmak için yapmanız gereken Netflix sitesini ziyaret etmek ve ayarlara erişmek. Oturum açtıktan sonra profil sembolüne tıklayın ve hesap ayarlarına girin. Alt kısma inince iletişim seçeneklerini göreceksiniz.

Alt menü gelince alt kısımdaki e-posta ve SMS gönderme satırındaki sol kutuyu işaretlemeniz gerekiyor.

Ardından mobil cihaza gelen bildirimleri kapatmak için Netflix uygulamasını açın ve soldaki üç çizgili butona tıklayıp menüyü açın. Sol kısımda altta uygulama seçenekleri var. Buna tıklayınca yeni bir sayfa açılacak.

Bu alanda bildirimler kısmında push bildirimlerini kabul et satırının sağında işaret varsa bildirimler gelir. Kesmek için tıklayın ve son verin. Artık kafanız rahat biçimde keyfinize bakabilirsiniz.



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