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Samsung Galaxy J5 Prime Android 7.0 Nougat güncellemesi ile ilgili gelişmeler var. Android Marshmallow işletim sistemini çalıştıran Samsung Galaxy J5 Prime akıllı telefon 2016 yazında Hindistan’da kullanıma sunulmuş olsa da cihazın Avrupa, Orta Doğu ve Asya bölgeleri ile Avustralya’ya gelişi hayli yavaş oldu. Cihaz diğer taraftan farklı ülkelerde Samsung Galaxy On5 (2016) adı ve farklı model numaraları ile de teknoloji mağazalarına giriş yaptı. Duruma bakılırsa Samsung Galaxy J5 Prime Android 7.0 Nougat güncellemesi önümüzdeki haftalarda hazır hale gelecek. Akıllı telefon Wi-Fi Alliance web sitesinde Android 7.0 Nougat işletim sistemi çalıştırır şekilde kayıtlara girmiş vaziyette.

Samsung Galaxy J5 Prime Android 7.0 Nougat Güncellemesi

Galaxy J5 Prime akıllı telefonun çeşitli varyantları Wi-Fi Alliance web sitesinde kayıtlara girmiş durumda. SM-G570Y/DS, SM-G570M/DS, SM-G570 F/DS, SM-G570f/DD, SM-G570Y ve SM-G570M model numarasını taşıyan cihazların yakın dönemde Android 7.0 Nougat güncellemesini alması bekleniyor.

Tabii Samsung gibi üreticiler hala Android Nougat güncellemesini mevcut orta ve giriş seviyesi cihazlar için sunmaya devam ederken Android 8.0 Oreo versiyonu Google’ın Nexus ve Pixel akıllı telefonlarına giriş yaptı. BlackBerry, HTC, Huawei, Motorola, LG ve Sony gibi üreticilerin yıl sonundan itibaren en azından üst düzey akıllı telefonları için Android Oreo güncellemesini hazır hale getirmeleri beklenmekte.

Bu arada Samsung Türkiye’nin Nougat güncelleme takviminde Galaxy J5 Prime Android Nougat güncellemesi için 6 Ekim 2017 tarihinin işaret edildiğini belirtelim.



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