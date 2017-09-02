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ZTE Axon 7’ye Çoklu Kullanıcı ve Hızlı Ayarlar Kısayolları Desteği Kazandıran Güncelleme hazır durumda. Çin merkezli ZTE’nin yüksek performanslı ve rakiplere kıyasla uygun fiyatlı olan cihazına gelen güncelleme esasında çok sayıda yenilik getiriyor.

ZTE Axon 7’ye Çoklu Kullanıcı ve Hızlı Ayarlar Kısayolları Desteği Kazandıran Güncelleme

Güncelleme akıllı telefona özetle şu yenilikleri kazandırmakta:

Çoklu kullanıcı desteği

Geliştirilmiş Daydream performansı

Geliştirilmiş pil verimliliği

Hızlı Ayarlar kısayolları desteği

Ayarlanabilir ölçekle güncellenen gece modu

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Çeşitli performans iyileştirmeleri ve diğer düzeltmeler

Güncellemenin kazandırdığı çoklu kullanıcı modu önemli bilgilerinizi meraklı gözlerden korumanıza yardımcı oluyor. Tabii çocuğunuzun cihazı kullandığı dönemler için de bir profil oluşturabilirsiniz.

OTA bildirimini alan kullanıcılar indirme ve kurulum işlemine başlamadan önce akıllı telefonlarının pil seviyesinin yeterli olduğundan emin olmalı, gerekirse cihazı şarj etmeli. Güncellemeyi elle kontrol etmek isteyen kullanıcılar Android’de Settings > System Update menüsünü ziyaret edebilir.

151.7 x 75 x 7.9 mm boyutlarında ve 175 gram ağırlığındaki ZTE Axon 7 akıllı telefonun 5.5 inç genişlikli AMOLED ekranı 2560 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip. Cihazda Snapdragon 820 yongaseti, 4 GB RAM, 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, 20 MP çözünürlüklü f/1.8 ana kamera, 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası, 3250 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler bulunuyor.



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