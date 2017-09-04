⁠⁠⁠







Magisk kurmanın birden fazla farklı yolu var. Root almışsanız ve sadece Magisk modüllerine erişmek istiyorsanız Magisk Manager kullanarak Magisk altyapısını kurabilirsiniz. Root olan cihazsa SafetyNet istiyorsanız SuperSU’dan MagiskSU’ya geçebilirsiniz. En iyisi temiz bir başlangıç.

Android: TWRP İle Magisk ve Root Kurulumu

Temiz başlangıcın anlamı root edilmemiş cihaza TWRP kullanarak Magisk kurmak. Bunu tercih etmemizin ana nedeni eski root kodlarını kaldırmanın gerekmemesi. Sadece Magisk ZIP atarak sona erebilirsiniz. Böylece hem root alma, hem de Magisk kurma tek adımda tamamlanır.

TWRP kurun

Öncelikle cihazınıza özel TWRP kurtarma menüsünü kurmalısınız. Root edilmiş cihazlara kurmak daha kolay ama sonrasında SuperSU ile tam kapsamlı unroot gerekiyor. Telefonda Fastboot arabirimi varsa TWRP kurabilirsiniz. Cihaza uygun TWRP imajını bulmanız gerekiyor.

Fastboot arabirimi yoksa kurulum adımları modele göre değişiyor.

Magisk ZIP

http://tiny.cc/latestmagisk adresinden en yeni sürümü indirin. Cihazın belleğine atın ve kapatın. TWRP ile açılış için ilgili tuş kombinasyonlarına basıp bekleyin ve kurulum menüsüne girip ZIP paketini kurun.

Sistemi yeniden başlatın ve normal ekrana girin. Artık altyapı hazır olduğuna göre yönetici uygulamasını kurabilirsiniz. Magisk Manager uygulamasını apk olarak https://www.apkmirror.com/apk/topjohnwu/magisk-manager/ adresinden indirin.

Sistem ayarlarından güvenlik altında bilinmeyen kaynaklara onay verin ve inen apk paketini kurun. Artık uygulamayı açabilirsiniz. Aynı zamanda açılışta onay gelirse ve yeşil işaret çıkarsa hem de sistemsiz root olmuş demektir.

Artık Safety.Net tetiklemesi de olmadan root alınmış şekilde cihazı kullanabilirsiniz. Eğer aşamıyorsanız önceki root işlemi sırasında kalan bir sistem dosyasına takılıyor olabilirsiniz ve kapsamlı temizlik yapıp tekrar denemelisiniz.



⁠⁠⁠





