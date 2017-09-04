Android/iOS: En İyi Sanal Gerçeklik (VR) Oyunları

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Sanal gerçeklik ilgi çekici bir konu olarak gündemi işgal etmeyi sürdürüyor. Bundan yüksek verim almanın anahtarı uygun biçimde hazırlanmış uygulamalar ve oyunlar. Aksi durumda VR gözlük alanlar pişman olup sıkılarak kenara kaldırabiliyor. Oculus Rift gibi pahalı gözlükler şart değil.

Android: En İyi Sanal Gerçeklik (VR) Oyunları

Basit bir Google Cardboard kullanarak bile iyi sonuçları ucuza elde edebilirsiniz ama içine yerleştireceğiniz akıllı telefonun ekranında piksel yoğunluğunun yüksek olması avantaj. Akıllı telefonların neredeyse tümü VR sanal gerçeklik destekli olsa da elde edilen deneyimin iyi olması için ekran dışında işlemci ve bellek de yeterli olmalı.

Adventure Time: I See Ooo VR

Çizgi filmi olan bu oyun buradan tanıdık karakterleri gözlüğe taşıyor. Program ünlü olunca VR oyunu da ilgi görüyor. Son derece başarılı çizimler geçerli ve en iyi VR mobil oyunlardan biri.

Hidden Temple VR Adventure

İşaretle-tıkla tarzı oyun deneyimi sunan bu seçenek etkileyici bir deneyim sunuyor. Indiana Jones tarzı bir deneyim için denemelisiniz.

VR Noir

Her ne kadar gerçekçi bir deneyim olsa da aynı zamanda hikaye esaslı. Telefonlar için en iyi VR oyunlarından biri ve sinema benzeri bir deneyim sunuyor. Seslendirme birinci sınıf ve sürükleyici olmayı başarıyor.

Vanguard V

Harika bir VR esaslı vuruş oyunu istiyorsanız Vanguard V ilginizi çekebilir. Üçüncü kişi bakışı altında sırayla hedefleri vurarak en iyi sonucu elde etmeye çalışıyorsunuz. Bu son derece hızlı tempolu bir oyun ve çoğu VR oyunu hızlı olmadığı için farklı bir konumda.

Proton Pulse

ZeroTransform kaynaklı bir diğer oyun ve klasik Breakout oyununu yeni bir seviyeye taşıyor. Basit versiyona kıyasla çok daha tempolu ve yoğun. Sezgisel kontroller, göz alıcı renkler, kulak zarını eriten seslerle her kese göre değil.





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