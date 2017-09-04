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Nexus 5 Android 8.0 Oreo kurulumu için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. 21 Ağustos’ta resmi duyurusu gerçekleştirilen Android 8.0 Oreo işletim sistemi Google Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 5X, Nexus 6P ve Nexus Player’a yüklenebiliyor. Tabii diğer taraftan geliştiriciler bu güncellemeyi alması planlanmayan akıllı telefonlar için custom ROM çözümleri hazırlamak için çabalıyor. Dört yıl önce Android 5.0 Lollipop işletim sistemiyle kullanıma sunulan Nexus 5 akıllı telefon da bu cihazlardan birisi. AOSP tabanlı Android Oreo 8.0 Custom ROM ile Nexus 5 akıllı telefonu güncel işletim sistemi versiyonuna terfi ettirmek mümkün. Ancak ROM şu anda Alpha aşamasında ve geliştiricinin verdiği bilgiye göre WiFi dışında hemen hiçbir şey çalışmıyor. O nedenle Nexus 5’i birincil akıllı telefonunuz olarak kullanıyorsanız bu ROM’u yüklememeniz tavsiye ediliyor.

Nexus 5 Android 8.0 Oreo Kurulumu

Gerekenler

Bootloader kilidinin kaldırılması

TWRP benzeri bir custom recovery kurulumu

Pil seviyesinin en azından % 60 olması

Gerekli dosyaların indirilmesi

İndirmeler

NOT: İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek problemlerden tamamen kendinizin sorumlu olduğunu hatırlatalım.

Nexus 5 Android 8.0 Oreo AOSP ROM Kurulumu

TWRP recovery yüklü Nexus 5 akıllı telefonda bu aşamaları izlemek gerekmekte.

ROM, Gapps ve Magisk ZIP dosyasını bağlantıdan indirip akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın. Ardından recovery modunda çalıştırın.

Recovery menüsünde Wipe‘a girin ve Data, Cache ile Dalvik Cache‘de temizlik gerçekleştirin.

Ana menüye dönün ve Install seçeneğine dokunun.

Daha önce indirip akıllı telefonunuza transfer etmiş olduğunuz ROM dosyasını seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Gapps ve Magisk dosyalarını da aynı aşamaları izleyerek flash’layın.

İşlem tamamlandığında Dalvik ve Cache‘i tekrar temizleyin, ardından akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.



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