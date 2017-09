⁠⁠⁠







OnePlus One Android 8.0 Oreo kurulumu için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. OnePlus One uygun fiyata rağmen üst düzey akıllı telefonlar sunan OnePlus firmasının ilk akıllı telefonuydu. Android dünyasında bir dönüm noktası olarak nitelendirilebilecek OnePlus’ın akıllı telefonlarına geliştiricilerin ciddi bir ilgisi var. Çok sayıda custom ROM, kernel, mod hazırlanıyor. Android 8.0 Oreo işletim sisteminin resmi duyurusunun ardından bu güncellemeyi almayacak olan OnePlus One için deneysel bir Android 8.0 Oreo ROM’u hazırlandı. Buradaki deneysel ifadesi ROM kurulduğunda cihazdaki bazı bileşen ve servislerin çalışmadığına işaret etmekte.

WiFi, Bluetooth, ses ve video oynatma, NFC gibi bazı temel işlevler iyi çalışıyor. Fakat kamera ve video kamera gibi diğer bazı önemli unsurlar devre dışı bırakılmış durumda ve grafikler ile 3D görüntü oluşturma üzerinde çalışmalar sürüyor. Ayrıca hem donanım hem de ekran gezinme tuşları etkin kalıyor. Henüz çok yeni bir ROM olduğu için OnePlus One’ı ana akıllı telefonunuz olarak kullanıyorsanız bu ROM’u yüklememeniz tavsiye ediliyor. Bir kenarda duran OnePlus One akıllı telefonunuz varsa Oreo’yu deneyimlemek için yükleyebilirsiniz. İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu hatırlatalım.

OnePlus One Android 8.0 Oreo Kurulumu

Gerekenler

Bootloader kilidinin kaldırılması

TWRP benzeri bir custom recovery kurulumu

Cihazın en azından % 60 seviyesine şarj edilmesi

İndirmeler

Android 8.0 Oreo Yüklemek

ROM ve GApps dosyalarını indirip akıllı telefonunuza transfer edin. Bu GApps paketi de resmi olmayan bir çözüm olduğu için kurulumdan sonra Google servisleriyle ilgili problemler yaşamanız olası.

Akıllı telefonu kapatın. Güç ve ses azaltma tuşlarına basılı tutarak recovery modunda çalıştırın.

Öncelikle Backup menüsüne giderek tam bir NANDroid yedeği almanız önerilmekte.

Yedek aldıktan sonra Wipe > Advanced Wipe yolunu izleyin ve system, data, dalvik cache ile cache‘de temizlik gerçekleştirin.

Ana menüye dönün ve Install‘a dokunun. ROM dosyasını seçin. Daha sonra Add more zips seçeneğine dokunun ve GApps dosyasını seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlandığında Reboot system seçeneğine dokunarak cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

Bu ROM’un XDA sitesindeki konusuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.



⁠⁠⁠