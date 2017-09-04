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Turkcell’in bu zamana kadar ürettiği en iyi cihazı olan Turkcell T60, hafif ve ergonomik dizayna sahip. Başarılı ve akıcı bir donanımı olan Turkcell T60, firmanın başarılı bir satış grafiği çizmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra Turkcell T60, gelişmiş sensör özellikleri ile gelen çağrılarınıza dokunmadan cevap vermenizi sağlıyor. Bu yazımızda Turkcell T60 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak kolayca Turkcell T60’ı Root edilmiş hale getirebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

KingRoot.apk

Turkcell T60 Root Atma

Öncelikle Turkcell T60’ın Bilinmeyen kaynaklar seçeneğini aktif etmeniz gerek. Bunun için Ayarlar kısmına girin ve Güvenlik bölümünden Bilinmeyen kaynakları etkinleştirin.

Daha sonra size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingRoot.apk uygulamasını telefonunuza kurun.

Karşınıza gelen KingRoot ekranında START ROOT yazan butona basarak, Turkcell T60 Root atma işlemini başlatın.

İşlem biraz zaman alabilir. Sabırla bekleyin ve cihazın Wİ-Fİ ağından kopmamasını sağlayın.

Ekranda Root successfully yazısını gördüğünüzde işlem tamamlanmış demektir. Bu sayede Turkcell T60 Root edilmiş oldu.

Cihazın Root edilip edilmediğini kontrol etmek için Google Play mağazasından ücretsiz olarak, Root Checker uygulamasını indirebilir ve test edebilirsiniz.



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