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Yeni ilan edilen ve ilk etapta sadece Nexus ve Pixel sahiplerine sunulan Android 8.0 yani Oreo güncellemesi çok sayıda yenilik getiriyor ve bunlardan biri şu ana kadar duyulmamış olan acil durumda bootloop yani sürekli başa dönme sorununu aşan acil kurtarma özelliği.

Android Oreo İle Gelen Otomatik Kurtarma Özelliği

Cihaza yeni bir ROM, mod, root, kurtarma menüsü gibi kurulum yapıldığında kimi zaman bozulan sistem dosyası ya da uyumsuz sürümden dolayı akıllı telefon açılmaz hale gelebilir. Güç butonuna basınca sürekli olarak logo sonrası başa dönüyorsa boot loop yaşanmış demektir. Batarya çıkıyorsa çıkarıp takmak ve tekrar denemek icap eder ama bazen fayda sağlamaz.

Android Oreo ile buna çözüm olacak kurtarma partisi adlı bir yenilik geliyor. Google açıklamasına göre bu yenilik sadece beş dakika içinde beş kereden fazla yeniden başlama tespit ederse devreye giriyor. Bir diğer olasılıksa sistem uygulamasının 30 saniye içinde beş kereden fazla çökmesi.

Bu tür arızalar yaşanırsa artık Android Oreo sayesinde sorun çözülmeye çalışılacak. Sistem devreye girince onarmak adına bir dizi işlemler yapacak. Google’dan bu adımlarla ilgili bilgi gelmedi ama görünüşe bakılırsa ilk aşamada Dalvik önbelleği ve diğer önbellekler silinecek. Her bir değişiklikten sonra sistemin açılıp açılmadığı tekrar kontrol edilecek.

Android O güncellemesi alan cihazlar otomatik olarak bu yardıma sahip olacak. Diğer üreticiler cihazlarına sunacak güncellemelerde bu özelliği kaldırma olanağına sahip olacaklar ama umarız kaldırmazlar!



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