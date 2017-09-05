Android: Telegram Sohbetler Sırasında Ekran Görüntüsü Almak

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iPhone kullanırken Telegram ile gönderilen kriptolu mesajların ekran görüntüsünü almak son derece kolayken Android tarafında durum çok daha farklı ve bu sürümde ekran görüntüsü alma özelliği devre dışı kalıyor! Ancak bazı ayarlar sayesinde ekran görüntüsü alma desteği aktifleştirilebiliyor.

Android: Sohbetler Sırasında Ekran Görüntüsü Almak

Bir nedenden ötürü Telegram uygulamasına PIN ya da parola eklemeniz gerekiyor. Bu adımı tamamlarsanız gizli görüşmeler sırasında bile ekran görüntüsü alabilir hale geleceksiniz. Normal kriptosuz sohbetlerde ekran görüntüsü almak istiyorsanız önünüzde herhangi bir engel olmamalı.

Mesajlar Telegram içinde saklanmadığı için parola korumasının nedenini anlamak zor. Bu özellik geçen sene sonundan beri uygulamada var. Android 7.0 ve üstünü kullanıyorsanız ekran görüntüsü almanız engellenebilir. Önceki sürümlerde sorunu aşabilirsiniz.

Parola Girin

Dört haneli kod ya da karmaşık parolalar girerek zorluğu arttırabilirsiniz. Aynı zamanda parmak iziyle oturum seçeneğini de kullanabilirsiniz. Ayarlar içinden Gizlilik ve Güvenlik menüsüne girin ve Parola kilidi ekleyin.

Bunu ekleyince Telegram ile gelen parola kilidi menüsüne yeni seçenekler eklenecek. Artık sağ alt kısımda ekran görüntülerine izin ver seçeneği belirecek ve onay vermeniz yeterli olacak. Normal sohbette ekran görüntüsü alınca sorun yok. Kriptolu sohbette alırsanız diğer kullanıcıya bildirim gidecek ve haberdar edilecek!

Eğer bu ayarları yapmanıza rağmen hala ekran görüntüsü alamıyorsanız ve hata mesajı geliyorsa Telegram’ı son uygulamalar listesinden silip tekrar açın. Cihazı yeniden başlatın ve hala olmuyorsa kaldırıp yeniden kurun. Düzelmediyse uygulamanın eski sürümüne ait apk bulup kurmayı deneyin.



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