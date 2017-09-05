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Fotoğrafları akıllı telefonunuzdan düzenlemek artık çok kolay. Çeşitli uygulamalar ile fotoğrafa filtreler ekleyebilir, fotoğraf üzerine yazılar yazabilir ve fotoğrafların üzerinde farklı farklı düzenlemeler yapabilirsiniz. Fotoğraf düzenlemek için artık fotoğraf uygulamaları değil, Instagram, Snapchat gibi sosyal medya uygulamaları da tercih ediliyor.

iOS cihazınıza indirebileceğiniz Pixntell uygulaması ile de fotoğraflara çeşitli filtreler ekleyebilir, fotoğrafları slayt haline getirebilir ve fotoğraflara ses ekleyip slayt gösterinizi hikaye haline getirebilirsiniz.

iOS: Fotoğraflara Ses Ekleme ve Slayt Oluşturma

Fotoğraflara ses eklemek ve fotoğrafları slayt haline getirmek için iOS cihazınıza Pixntell uygulamasını buraya tıklayarak indirin.

Uygulamayı indirdikten sonra uygulamaya girin. Uygulama, slayt gösterisi oluşturmanız için sizden 5 fotoğraf seçmenizi ister. Başlamak için uygulama ekranının üst kısmında bulunan Yeni Projeye Başla seçeneğine tıklayın.Videoya başlık vermeniz istenecektir. Bir başlık belirleyin ve Bitti seçeneğine basın.

Fotoğraf eklemek için ise ekranın sağ üst köşesinde bulunan + işaretine tıklayın. Çıkan seçeneklerde yeni bir fotoğraf çekebilir veya galeride bulunan fotoğrafları kullanabilirsiniz. Fotoğrafları seçtikten sonra fotoğraflarınıza ses eklemek için ekranın altında bulunan İleri seçeneğini tıklayın. İlk seçtiğinizi fotoğrafı size gösterecek ve sesi kaydetmeniz için ekranın altındaki mikrofon simgesini tıklamanız gerekecek. Ses kaydını bitirdikten sonra duraklatma düğmesine basın. Fotoğraflarınızın her biri için ses kaydedinceye kadar sağa kaydırın ve bu işlemi tekrarlayın.

Tüm fotoğraflarınız için ses kayıt işlemini tamamladıktan sonra ekranın sağ alt tarafındaki kaydet düğmesine tıklarsanız işleminizin en son kısmına gelirsiniz. Bu ekranda fotoğraflarınızı Facebook ya da YouTube’da paylaşabilir, mail yoluyla arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz.

Uygulamanın basit kullanımı sayesinde arkadaşlarınıza, aile üyelerinize güzel jestler yapabilirsiniz. Uygulama 5 fotoğraf seçme ile kullanıcılarını sınırlandırsada uygulama içerisinde 0.99$’lık ufak bir ödeme ile bu sınırı kaldırabilirsiniz.





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