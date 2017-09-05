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Nokia Android 8.0 Oreo güncelleme listesi ortaya çıktı. Finlandiya çıkışlı teknoloji firması HMD Global’in yaptığı açıklamaya bakılırsa Nokia’nın yeni akıllı telefonlarının tümü Android 8.0 Oreo güncellemesini alıyor, giriş seviyesi model olan Nokia 3 de bu listeye dahil. HMD Global’in Ürün Müdürü Juho Sarvikas’ın attığa tweet’te yer alan bilgiye göre giriş seviyesindeki Nokia 3’ten amiral gemisi olarak konumlandırılan Nokia 8’e dek tüm cihazlar Android 8.0 Oreo işletim sistemini çalıştıracak. Sarvikas, MediaTek yongasını kullanan Nokia 3’ün Android 7.1.1 Nougat güncellemesini almasının gecikmesi nedeniyle bu güncellemeyi alacağını vurguladı. Diğer tüm Nokia cihazlar Qualcomm’un Snapdragon yongaseti çözümlerini kullanıyor.

Nokia Android 8.0 Oreo Güncelleme Listesi

Android 8.0 Oreo güncellemesinin Nokia akıllı telefonlara ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yok fakat firma diğer üreticiler gibi ileri düzey özelleştirmelere gitmediği için diğer firmaların akıllı telefonlarından daha önce Nokia modellerinde Android 8.0 Oreo işletim sistemini görmemiz muhtemel.

Google, Android 8.0 Oreo işletim sistemini 21 Ağustos’ta resmen duyurmuş ve kendi akıllı telefon serileri olan Pixel ile Nexus’lara güncellemeyi dağıtmaya başlamıştı. Bu tablo yıllardır aynı şekilde devam etmekte, Android güncellemeleri ilk olarak Google’ın kendi akıllı telefonlarına giriyor ve diğer firmaların Android’i kendi akıllı telefon ve servislerine adapte etmeleri aylar sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Sony Xperia X, Xperia X Performance, Xperia XZ, Xperia X Compact, Xperia XZ Premium, Xperia XZs, Xperia XA1, Xperia XA1 Ultra, Xperia Touch ve Xperia XA1 Plus’ın Oreo güncellemesini alacağı duyurulmuştu. HTC de U11, U Ultra ve 10’un Oreo güncellemesini alacağını açıklamıştı.



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