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Samsung A serisinin amiral gemisi sıfatını taşıyan modeli Samsung Galaxy A7, şık bir tasarıma sahip. Ayrıca Samsung Galaxy A7, 5.7 inç boyutundaki ekranı sayesinde dizi, film ve videolarınızı geniş bir ekranda izlemenizi sağlıyor. Bunun yanı sıra 3600 mAh batarya gücüne sahip olan Samsung Galaxy A7, sürekli şarj etme isteğini ortadan kaldırıyor. Samsung Galaxy A7’nin Always On Display özelliği sayesinde saat ve takvime bakmak için bir tuşa basmanıza gerek kalmıyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy A7 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak Root izni gerektiren uygulamaları özgürce kullanabilirsiniz.

Gereken dosyalar

Odin

Rootdosyası

Samsung Galaxy A7 Root Atma

İlk olarak Samsung Galaxy A7’nin USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerek. Bunun için Samsung Galaxy A7’nin Ayarlar kısmında girin ve Geliştirici seçenekleri bölümünden USB hata ayıklama modunu açın.

Ardından size vermiş olduğumuz bağlantılardan, Odin programını ve gerekli olan Root dosyasını indirin.

Odin programının kurulum işlemleri tamamlanınca cihazı kapatın ve Ses kısma / Güç / Home tuşlarını kullanarak Download moda geçişini sağlayın. Download mod ekranı gelince bir kez Ses yükseltme tuşuna basın. Ardından Samsung Galaxy A7’yi USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın.

Cihazı, bilgisayara bağladıktan sonra Odin programını açın ve sol üstteki ID:COM yazısının alt kısmında yer alan kutunun renginin değiştiğini görebilirsiniz. Eğer renk değişmez ise program cihazınızı algılamamıştır demektir ve USB kabloyu söküp tekrar takın.

Odin’in sağ tarafında yer alan AP bölümüne .tar.md5 uzantılı klasörü seçerek devam edelim. Şimdi ise Options bölümündeki Auto Restart ve F.Reset Time‘ın önündeki kutuları işaretleyin.

Son olarak Samsung Galaxy A7 Root atma işlemini başlatmak için Start butonuna basın.

İşlem tamamlanınca Odin’in sol üst tarafında PASS! yazısı belirecektir.

Root işlemi sonrasında cihazınızı açtığınızda SuperSU uygulaması kurulu olarak gelecektir. Eğer SuperSU kurulu olarak gelmez ise buraya tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu sayede Root izinlerinizi kontrol edebilirsiniz.

Samsung Galaxy A7’nin Root edilip edilmediğini test etmek için buraya tıklayarak, Root Checker uygulamasını yükleyebilirsiniz. Soru, sorunlarını sormak veya konu hakkında geri bildirimde bulunmak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.



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