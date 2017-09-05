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Hızla yükselen ve büyüyen Samsung A serisindeki yerini alan Galaxy A7, Galaxy A5’in eksiklerini fazlasıyla tamamlıyor. Samsung Galaxy A7’nin, 5.5 inç boyutundaki Super AMOLED teknolojisine sahip olan 2.5D eğimli ekranı, Gorilla Glass 4 ile korunuyor. Ayrıca Samsung Galaxy A7, 3300 mAh batarya gücü ile size yoğun kullanımda bir günü rahat geçirmenizi sağlıyor. Öte yandan olur da şarjınız biterse hızlı şarj özelliği sayesinde Samsung Galaxy A7’nin yokluğunu hissetmeyeceksiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy A7 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de göstereceğimiz adımları uygulayarak Samsung Galaxy A7’yi arınmış bir hale getirebilirsiniz.

Uyumlu model

SM-A710F

Gereken dosyalar

Odin

ROMdosyası

SamsungUSBDriver

Samsung Galaxy A7 Stock ROM Yükleme

Başlangıç olarak size vermiş olduğumuz bağlantıdan bilgisayarınıza Samsung USB sürücülerini ve Odin programını indirin.



Odin ve Samsung USB sürücülerinin kurulum işlemleri tamamlayın. Ardından diğer adımımız olan Samsung Galaxy A7’nin USB hata ayıklama modunu açalım.

Bunun için Samsung Galaxy A7’nin Ayarlar bölümüne girin. Geliştirici Seçenekleri‘nin Hata ayıklama kısmından USB hata ayıklama modunu aktif edin.

Ardından cihazı kapatın ve yeniden açarken Ses kısma / Güç / Home tuşlarına basılı tutun. Karşınıza Download mod gelince bir kez Ses açma tuşuna basın. Şimdi ise USB kablo yardımıyla cihazı bilgisayarınıza bağlayın.

Odin programının sol kısmında yer alan ID:COM yazısının altındaki kutucuğun rengi değişecektir. Bunun anlamı ise Odin’in cihazınızı algılamasıdır. Sonrasında ise AP yazan yere tıklayarak ROM dosyanızı seçin. Ayrıca Options kısmından Auto Restart ve F.Reset Time‘ın önündeki kutuları işaretlemeyi unutmayın.

Son olarak Samsung Galaxy A7 Stock ROM yükleme işlemini Start tuşuna basarak başlatın. Bu işlem biraz zaman alabilir sabırla bekleyin.

İşlem başarıyla tamamlanınca ekranın sol üst köşesinde PASS! yazısı belirecektir. Bu işlemleri uygulayarak sadece Stock ROM değil dilediğiniz Custom ROM paketlerini de yükleyebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular olur ise forum sayfamızı ziyaret edebilir ve uzmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.



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