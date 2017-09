⁠⁠⁠







Xiaomi Mi 5s ve Mi 5s Plus Android 8.0 Oreo kurulumu için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Çin merkezli Xiaomi firmasının Mi 5s ve Mi 5s Plus akıllı telefonları yüksek performanslı Snapdragon 821 yongaseti ve yüksek kapasiteli pilleriyle dikkat çekiyor. Android 8.0 Oreo işletim sisteminin duyurusunun ardından Oreo tabanlı custom ROM’lar hızla yayınlanmaya başladı. Mi 5s ve Mi 5s Plus için yayınlanan LineageOS 15.0 custom ROM ile akıllı telefonları Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuna güncellemek mümkün. Tabii bu ROM’un henüz çok yeni olduğu ve geliştirilme sürecinin devam ettiği unutulmamalı. Yani çeşitli sorunlarla karşılaşmanız olası. Kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek problemlerden tamamen kendinizin sorumlu olduğunu hatırlatalım.

Xiaomi Mi 5s ve Mi 5s Plus Android 8.0 Oreo Kurulumu

Gerekenler

Bootloader kilidinin kaldırılması

TWRP gibi bir custom recovery kurulumu

Gerekli dosyaların indirilmesi

Akıllı telefonun en az % 60 seviyesine şarj edilmesi

İndirmeler

Android 8.0 Oreo Yüklemek

ROM ve Gapps dosyalarını indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Akıllı telefonunuzu kapatın, ardından recovery modunda başlatın.

TWRP ana menüsünde Wipe seçeneğine girin ve Data, Cache, Dalvik Cache‘de temizlik gerçekleştirin.

Ana menüye dönün ve Install seçeneğine dokunun.

ROM dosyasını seçin, flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Aynı işlemi Gapps dosyası için de gerçekleştirin.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo tabanlı LineageOS 15.0 custom ROM’un tadını çıkarabilirsiniz.



⁠⁠⁠