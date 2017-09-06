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Dijital fotoğrafçılığın söz sahibi olduğu günümüzde kullanıcıların en iyi dostu fotoğraf düzenleme uygulamaları ve bunların sayısı çığ gibi artıyor. Yeterli beceri, bir miktar düzenleme sonrasında fotoğrafları son derece başarılı hale getirebilirsiniz ama doğru aracı kullanmanız gerekiyor.

Android: Iudesk Photo Editor’un Güçlü Düzenleme Özellikleri

Elbette fotoğraf düzenleme konusunda Adobe Photoshop gibi pahalı uygulamalar ön plana çıkıyor ve mobil sürümleri merak ediliyor. Elbette ufak boyutlu mobil cihazlarda ekrana fazla menü sığdırmak zor. Buna göre çözüm geliştiren seçeneklerden biri olan Iudesk imzalı Photo Editor uygulaması neler getiriyor?

Renk düzenleme

Keskinleştirme, bloom gibi popüler efektler

Çerçeve ekleme

Metin, görsel ya da şekil ekleme

Çevirme, kırpma, boyutlandırma

Çizim araçları

Kırmızı göz alma

Farklı formatlara dönüştürme

Dokunarak zoom

Meta bilgisini okuma

PDF oluşturma

Animasyonlu GIF yapma

Web sayfası yapma

Video yakalama

Görselleri istenen biçimde odaklama, posterlerde görülen efektleri gerçekleştirme imkanı veren uygulama üç boyutlu görüntüleri iki boyutlu görünüme çevirmek için 2D seçeneği içeriyor. Ardından renk paletini değiştirip tonları azaltabilirsiniz.

RGB tonlarını değiştirip istediğiniz rengin baskın olmasını sağlayabilirsiniz. Ayar çubuklarını kullanarak denemeler yapmak ve beğenmezseniz geri almak son derece kolay. Bu tür detaylı uygulamalarda menülere girip seçenekleri kurcalamak önemli yoksa ince ayarları keşfetmeniz zorlaşır.

Sonuç olarak bu son derece güçlü bir fotoğraf düzenleme uygulaması ve rakip seçeneklerde yer almayan belirli artıları bünyesinde barındırıyor. Ücretsiz ama reklam dolu. Bu yüzden kaldırmak için uygulama içi ayarlardan satın alabilirsiniz.



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