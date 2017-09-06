⁠⁠⁠







Sideload olarak bilinen yöntemle, Google Play mağazada olmayan uygulamalar ya da sürümler apk paketleri indirilip kurulabiliyor. Bunun için güvenlik ayarlarından izin verilmesi yeterli oluyor. Riskli olan bu işlem Android Oreo sırasında bir değişiklikten geçiyor ve güvenlik ayarı bireyselleşiyor.

Android Oreo İle Değişen APK Paket Kurulumu

Artık sadece bir kereye mahsus ve kalıcı olarak güvenlik ayarını değiştirip “kaynağı belirsiz içeriğe izin ver” demek zorunda kalmayacaksınız. Bu çözümde tüm apk paketleri artık rahatça kurulabiliyordu ama güvenlik riski oluşuyordu. Android 8 Oreo ile apk şeklinde kurulan uygulamalara bireysel olarak izin vermeniz gerekiyor ve diğer apk paketleri kurulum izni almış olmuyor.

Emin olduğunuz ve PC’de tuttuğunuz bir apk paketini kurduğunuzda diğer apk paketleri için tekrar izin vermeniz gerekiyor. Böylece güvenlik seviyesi yükseliyor. Daha da iyisi izin verip kurduğunuz kaynağı belirsiz uygulamaların listesi tutuluyor. Bazı uygulamalarla gelen zararlı kodlardan ötürü gerçekleşen habersiz kurulumlar engellenmiş oluyor.

Ayarlar içinde uygulamalar ve bildirimler kısmında gelişmiş bölümüne bakınca izin verilmiş uygulamalar görülebiliyor. Bilinmeyen uygulamalara izin verirken bir kez daha düşünmeniz sağlanıyor. Rahatlık ve güven açısından iyi bir adım olduğu ortada. Şimdilik sadece az sayıdaki cihaza Android Oreo güncellemesi gelmiş durumda ama zaman içinde bu sayı artabilir.



⁠⁠⁠





