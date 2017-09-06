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HTC’nin üç yıl önce piyasaya sürmüş olduğu Desire 820, büyük ekranı ve kullanımı kolay arayüzü ile gelmişti. Öte yandan HTC Desire 820, geniş renk yelpazesi ile birçok kitleye hitap etmeyi başarmıştı. HTC’nin Desire 816’dan sonra üretmiş olduğu HTC Desire 820, 8 MP çözünürlüğündeki ön kamerası ile selfie severlerin odağı haline gelmişti. Ayrıca içinde olan BoomSound hoparlörler sayesinde daha kaliteli ve net bir ses deneyimi yaşatıyordu. Bu yazımızda HTC Desire 820 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak telefona yüklü gelen gereksiz uygulamaları silme şansını elde edebilirsiniz.

Gereken dosya

KingoRoot

HTC Desire 820 Root Atma

Başlangıç olarak size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingoRoot programını bilgisayarınıza indirin.

KingoRoot programının kurulum işlemlerini bitirdikten sonra cihazınıza dönün ve HTC Desire 820’nin USB hata ayıklama modunu etkinleştirmemiz gerek.

USB hata ayıklama modunu etkinleştirmek için, HTC Desire 820’nin Ayarlar kısmına girin ve Geliştirici seçenekleri bölümünden etkinleştirebilirsiniz. Eğer cihazda Geliştirici seçenekleri yok ise, Ayarlar / Telefon Hakkında / Derleme Numarası yazan seçeneğe ard arda basın ve bu sayede USB hata ayıklama modunu aktif etmiş olun.

Ardından programda karşımıza çıkan ekranda USB kablo ile cihazınızı bilgisayarınıza bağlamanızı isteyen bir yer gelecek. Bu kısımda USB kablo yardımı ile cihazı, bilgisayarınıza bağlayın ve devam edin.

Son olarak HTC Desire 820 Root atma işlemini başlatmak için ROOT butonuna basın.

Bu işlem biraz zaman alabilir, fakat işlem bitiminde ROOT SUCCEED diye bir yazı gördüğünüzde başarılı oldunuz demektir.

Cihazınızı tekrar açınca, SuperUser uygulaması eğer yüklü gelecektir. Eğer SuperUser yüklü gelmez ise, buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Bu sayede Rootlu cihazınızın gelişmiş özelliklerini kontrol edebilirsiniz.

Bu arada eğer cihazın Rootlu olup olmadığı test etmek için buraya basarak Root Checker uygulamasını indirebilirsiniz. Konu hakkındaki görüşlerinizi bize bildirmek için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.





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