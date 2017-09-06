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iOS cihazınızda bulunan fotoğrafları tek tek silmek zamanınızı mı alıyor? Bunun için App Store’da en iyi uygulamayı mı arıyorsunuz? Fotoğrafları toplu olarak silmek için herhangi bir uygulamaya gerek yok. iOS cihazınızı bilgisayara bağladıktan sonrası çok kolay!

iOS: Fotoğrafları Toplu Olarak Silme

iOS cihazınızda bulunan fotoğrafları toplu olarak silme işlemi size zaman kazancı sağlayacaktır. Fotoğrafları toplu olarak cihazınızdan silerek dahili depolama alanını da arttırmış olursunuz. İlk olarak iOS cihazınızını Mac’inize bağlayın ve ”Görüntü Yakalama”yı başlatın. Sol tarafta bulunan Cihazlar bölümünden iPhone‘unuzu seçin. Daha sonra silmek istediğiniz resimlerin bulunduğu dosyayı seçin. Fotoğrafları içeri aktarmak için pencerenin sağ alt bölümünde köşesinde yer alan Tümünü İçe Aktar seçeneğine basın. Bu işlem, iPhone’unuzun Fotoğraf Rulosu’ndaki tüm görüntüleri içe aktaracaktır.

Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra tüm fotoğrafları silmek için Mac’inizde bulunan Command+A tuşuna basın ve tüm fotoğrafları seçin. Daha sonra Delete tuşuna basarak fotoğrafları cihazınızdan silebilirsiniz.

Fotoğrafları Toplu Olarak Telefondan Silme

Mac’iniz yoksa dert etmeyin. Telefondan da basit işlemlerle fotoğraflarınızı toplu olarak silebilirsiniz. Bunun için Anlar ekranına gelesiye kadar galerinizde sol üst köşede yer alan Fotoğraf Sekmesi‘ne tıklayın. Silmek istediğiniz fotoğrafların bulunduğu Anlar‘ın sağ üst köşesindeki Hepsini Seç’e dokunun. Sağ alt köşede yer alan Çöp Kutusu’na tıklayın ve tüm fotoğrafları silin. Ancak fotoğrafların tamamen telefon hafızasından silinmesini istiyorsanız Ayarlar > Fotoğraf ve Kamera’ya gidin. Sonuç ekranında Fotoğraf Akışı düğmesini kapalı hale getirin. Böylece fotoğraflar telefonunuzdan tamamen kaybolacaktır. Fotoğraf Akışı’nı tekrar aktif hale getirirseniz fotoğraflarınız tekrar telefonunuza yüklenir.





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