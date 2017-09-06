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Genellikle iş ortamında ihtiyaç duyulan ve kullanılan PDF dosyaları artık akıllı cihazlarda da görüntülenebiliyor. Telefonlarda ve tabletlerde bulunan Adobe’nin uygulamaları sayesinde PDF dosyalar kolay bir şekilde açılabiliyor. iOS cihazınızda PDF dosya oluşturmak, görüntülemek istiyorsanız Adobe Acrobat Reader‘ı cihazınızda bulundurun. iOS işletim sistemli cihazınıza bu uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

PDF Nedir?

Taşınabilir Belge Formatı (PDF), belgeleri güvenli bir şekilde ve paylaşmak için kullanılan dosya formatıdır. PDF dosyalarında bağlantılar, ses, video, fotoğraf ve iş mantığı algoritmaları bulunabilir. PDF dosyaları Adobe Acrobat Reader ile ücretsiz olarak oluşturulabilir ve görüntülenebilir.

iOS: Web Sayfasını PDF Olarak Kaydetme

iOS cihazınızda ihtiyaç duyduğunuz web sayfasını PDF olarak, herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duymadan kaydedebilirsiniz. Web sayfasını PDF formatında kaydetmek için ilk olarak Safari’ye girin. Safari’den PDF dosyasına dönüştürmek istediğiniz sayfayı ziyaret edin. Daha sonra sağ üst köşede bulunan Paylaş’a basın. Karşınıza çıkan seçeneklerden PDF Olarak İşaretle‘yi seçin. Böylece web sayfasını PDF’e dönüştürdünüz. PDF dosyanızı artık arkadaşlarınızla mail yoluyla ya da artık her türlü dosya alışverişi yapılabilen WhatsApp yoluyla paylaşabilirsiniz.





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