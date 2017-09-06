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Samsung Galaxy J serisinin ilk modellerinden olan Galaxy J2 Prime, tasarımının yanı sıra uygun fiyatı ile gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. Samsung Galaxy J2 Prime’ın ön kamerasında bulunan LED flaşı sayesinde karanlık ortamda bile net pozlar yakalamanız mümkün oluyor. Ayrıca Samsung Galaxy J2 Prime’ın çift SIM kart kullanabilme özelliği ile cebinizde başka bir cihaza gerek kalmıyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy J2 Prime Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak cihazınızın ilk haline dönüş sağlayabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Romdosyası

Odin

Samsung Galaxy J2 Prime Stock ROM Yükleme

İlk olarak Samsung Galaxy J2 Prime’ın USB hata ayıklama modunu açmamız gerek.

Bunun için Samsung Galaxy J2 Prime’ın Ayarlar bölümüne girin. Devamında Geliştirici seçenekleri kısmından USB hata ayıklama modunu aktif edin. Eğer telefonunuzda Geliştirici seçenekleri yok ise, Ayarlar / Telefon Hakkında / Derleme Numarası yazan seçeneğe üst üste basın ve bu sayede USB hata ayıklama açmış oldunuz.

Şimdi telefonunuzu kapatın ve yeniden açarken, Ses kısma / Home / Güç tuşlarına basılı tutun. Download mod geldiğinde Ses yükseltme tuşuna bir kez basın ve cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın. Daha sonra size vermiş olduğumuz bağlantıdan Odin programını indirin ve kurulum işlemlerini tamamlayın.

Odin programı cihazınızı algılayınca, sol taraftaki ID:COM yazısının alt kısmında bulunan kutucuğun rengi değişecektir. Eğer kutunun rengi değişmez ise USB kabloyu bilgisayarınızdan çıkartın ve tekrar takın.

Options kısmındaki Auto Reboot ve F.Reset Time‘ın önündeki kutuların işaretli olup olmadığını kontrol edin. Eğer tik işareti yok ise kutulara bir kez tıklamanız yeterli. Ardından sağ taraftaki AP kısmına basarak ROM dosyanızı seçin. Küçük bir hatırlatma; AP kısmının önündeki kutucuğun tik işaretli olup olmadığını da kontrol etmeniz gerek. Hazırlıklar tamam ise Start butonuna basarak Samsung Galaxy J2 Prime Stock ROM yükleme işlemini başlatın.

Yükleme işlemi sona erdiği zaman sol tarafta beliren PASS! yazısı, başarılı olduğunuzun göstergesidir. Soru ve sorunlanız olur ise veya konu hakkında geri bildirimde bulunmak için forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımıza iletebilirsiniz.



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