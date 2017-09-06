Xiaomi Temizlik Robotu Hiç Olmadığı Kadar Cazip

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Temizlik yapan akıllı robotların sayısı artıyor ve bunlardan biri olan Xiaomi imzalı Mi Robot Vacuum dikkat çekiyor. Akıllı telefonlarıyla tanınan Çin firmasının her alanda elektronik cihazlar sunduğu görülüyor. Bu yeni temizlik robotu içerdiği 12 ayrı alıcıyla oda içinde 360 derece tarama yapıyor ve saniyede 1800 kez kontrol gerçekleştirerek yol alıyor. SLAM adlı akıllı oda modelleme sistemiyle odayı öğrendikten sonra verimli biçimde temizlik yapıyor. Akıllı telefona kurulan Mi Home uygulamasıyla kontrol etmek ve programlamak mümkün. Temizlik modunu değiştirmek ve çalışma zamanı girmek son derece kolay. Fırçasız motorları sayesinde yükseklik ayarı yapılabiliyor ve 5200 mAh kapasiteli bataryasıyla 2.5 saat çalışabiliyor.

Çok sayıda online mağazada satışa sunulan bu robot normalde 350 dolar civarında iken YoShop tarafından düzenlenen indirim festivali boyunca “YSROBOT” kuponunu giren ilk 200 şanslı kişiye 100 dolar indirimle 297 dolardan sunuluyor. Üstelik 24 saat içinde ücretsiz olarak gönderim yapılıyor.

Çekilişle Kazanabilirsiniz

Eğer bu derece yüksek bütçeniz yoksa bir diğer olasılık aynı sitede 60 dolar üstü alışveriş yapınca verilen şans kuponunu kazıyarak bu temizlik robotunu kazanmak. Daha fazla bilgi ve çekiliş şansı için buraya tıklayın:

Çekilişte başka ödüller de var ve mutlaka bir ödül veriliyor. Bu bir %18 indirim kuponu, %20 indirim kuponu, %30 indirim kuponu, 22.59 dolara akıllı saat alma imkanı olabilir yani mutlaka bir ödül çıktığı söyleniyor.

Bir diğer olanaksa farklı bir ürünü sadece 0.01 dolara alabilme şansı. LED’li uçan helikopteri normal fiyatından ucuza alabilirsiniz ama zaten son derece ucuz ve ilgi çekici bir ürün. İncelemek isterseniz linki altta





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