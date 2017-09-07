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Android’in eski sürümlerinden itibaren Google’ın amacı yüksek batarya kullanımını engellemenin yollarını bulmak oldu. Özel geliştirilen kodlar ve bunları tanıyıp kullanan uygulamalar sayesinde bu yönde ilerlemeler sağlandı ve her yeni Google sürümüyle daha iyiye gidildi.

Android: ForceDoze Uygulamasıyla Güç Tüketimini Düşürün

Android M sonrasında durum ciddi anlamda ilerleme sağladı ve Doze Mode adlı özel mod tanıtıldı. Basit biçimde uygulamalar arka plan işlemlerini dondurabilir hale geldiler. Sistem iyi biçimde işliyor olsa da cihazlara gelen bildirimlerin gösterilebilmesi için uygulamaların arada bir bu moddan çıkması gerekiyor. Yeni bir uygulama sayesinde uygulamaların doze modda kalması zorlanabiliyor:

Ekranı kapatır kapatmaz doze moduna geçme imkanı

Doze mode beyaz listesine girecek uygulamaları ekleyip silme

Doze modu bozabilecek alıcıları engelleme

Tasker desteğiyle doze modu açıp kapama

OEM üzerinden kapalı olsa da doze modu açma

Doze modunda Wi-Fi ve mobil veriyi tamamen kesme

gibi özellikleri olan ücretsiz uygulama şimdilik reklam da göstermiyor. Uygulamayı indirip kurduktan sonra root olmayan cihazlarda özel izin atamanız gerekiyor. Bunun için adb üzerinden bağlantı kurup cihazı bilgisayara bağlamanız ve komut göndermeniz gerekiyor:

adb -d shell pm grant com.suyashsrijan.forcedoze android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS

Artık uygulama root bile olmadan doze mod izinlerini düzenleyebilir hale gelecek.

Uygulamaya çalışma izni verdiğinizde arka plan servisi olarak işleyip uygulamaları kontrol ediyor olacak. Uygulama ayarlarına girip asla uyumayacak uygulamaları beyaz listeye ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda doze moda ait gecikme süresi, hareket alıcısı gibi etkileri uygulama ayarlarına girerek düzenleyebilirsiniz.



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