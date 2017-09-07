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OnePlus firmasının geliştirdiği akıllı telefonlardan sonuncusu olan OnePlus 5 ile standart sade Android deneyimi kurulu geliyor ve temalarla görüntü özelleştirilebiliyor. OxygenOS adı verilen bu özel işletim sistemi Android esaslı olsa da bol ek özelliğe sahip. Ayrıca geliştiriciler arkasında.

Android: OnePlus 5 Ekran Yanmasını Engellemek

Yeni cihazda 5.5 inç Full HD Optic AMOLED ekran kullanıldığı için renkler canlı ve kontrast yüksek ama zaman içinde ekranda yanma sorunu bir risk olabiliyor. Sabit duran köşelerdeki logolar ya da alt menü butonları sürekli kalınca hayalet gibi izlerini bırakabiliyor. Bu sorunu yaşamamak için SyCreed imzalı OxygenOS debloater altyapı modu kullanılabiliyor.

Bunu kurarak navigasyon menüsü kalınlığını düşürme, ekran yanmasını engelleme, düşük batarya uyarısını yüzde 10’a indirme, kulaklık çıkışında güvenlik limitini kaldırma ve giriş yöntemi seçme menüsünü gizleme işlemlerini yapabilirsiniz. TWRP gibi bir kurtarma menüsü yüklü olması yeterli.

https://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=4260093&d=1504337882

adresinde paylaşılan Framework mod v2 paketini zip olarak indirin ve saklayın. Ardından cihazı kapatıp ses kısma ve güç butonlarına aynı anda basarak güvenlik modunda başlatın. İsterseniz önce bir yedek alın ki sorun çıkarsa geri dönebilesiniz. İşlem bitince zip paketini kurun ve yeniden başlatın. Artık cihaz bu modlar geçerli olacak biçimde açılacak. Elbette sistem için güncelleme paketi gelirse ve kurarsanız yapılan değişiklikler tekrar eski haline dönecek.





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