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Facebook‘ta açılan tartışma, etkinlik, topluluğa ait olan ya da kişisel gruplar son dönemlerde çok kullanılıyor. Özellikle de belli bir kitleye ulaşmış insanlar için Facebook Gruplar özelliği, Facebook Sayfalar özelliğinden daha çok tercih ediliyor. İnsanlar kendi kitlesini tıpkı Facebook’ta oluşturulmuş bir sayfaymış gibi yönetebiliyor. Sayfalarla grupların arasındaki en büyük fark grupların sadece grup kurucularının isteğine bağlı kalarak gizli ya da herkese açık olması. Grupları, sayfalar gibi birçok kişi yönetebilir.

Facebook grubunda yönetici siz iseniz istemediğiniz, başka kullanıcıların grup duvarında paylaştığı gönderileri kaldırabilirsiniz. Bu özellik bazı grup yöneticileri tarafından henüz keşfedilmiş değil.

Facebook Gruplarından Gönderi Kaldırma

Facebook gruplarında diğer grup üyeleri tarafından grup duvarında paylaşan gönderileri kaldırmak için istediğiniz mesajın sağ üst köşesinde bulunan üç nokta simgesine tıklayın.

Açılan küçük pencerede Gönderiyi Sil seçeneğini tıklayın. Facebook sizden gönderiyi silme işlemini kabul edip etmediğinizi soracak. Sil butonuna basın. Hepsi bu kadar!

Eğer bulunduğunuz grupta yönetici değilseniz, rahatsız olduğunuz veya grupta gözükmesini istemediğiniz gönderiyi grup yöneticisine rapor edebilirsiniz. Grup yöneticisine gönderiyi raporlamak için raporlayacağınız gönderinin sağ üst köşesinde bulunan üç nokta simgesine basın ve Yöneticiye Bildir seçeneğine tıklayın. Ayrıca bu gönderiyi Facebook’a da şikayet edebilirsiniz.





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