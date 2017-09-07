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Milyonlarca aktif kullanıcıya sahip anlık fotoğraf paylaşma ve görüntüleme uygulaması Snapchat’i surata verilen köpek efekti sayesinde bilmeyen yoktur. 24 saatlik fotoğraflar atılan ve çeşitli efektlerle fotoğrafların süslenebildiği Snapchat’te atılan 24 saatlik hikayeler, herkese açık ya da sadece arkadaşlara özel olabiliyor.

Snapchat’te Ekran Görüntüsü Alma ve Paylaşma

Snapchat’te ekran görüntüsü alma işlemini telefonunuzun Güç Düğmesi + Ana Ekran Tuşu ile ya da Güç Düğmesi’ne uzun basarak Ekran Görüntüsü Yakala seçeneğine tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz. Snapchat’te ekran görüntüsü alınca, ekran görüntüsünü aldığınız hikayenin sahibine ekran görüntüsü aldığınıza dair bildirim gider. Bir hikayenin ekran görüntüsü alıp kendi profilinizde ya da arkadaşlarınızla, istediğiniz gibi düzenleyip paylaşabilirsiniz.

İlk olarak ekran görüntüsünü alın. Daha sonra ekran görüntüsü aldığınız ekranın üstünde Düzenle bildirimi çıkacak, tıklayın.

Karşınıza ekran görüntüsünü aldığınız fotoğraf ve fotoğrafı düzenleme ekranı çıkacak. Fotoğraf çeşitli filtreler verebilirsiniz. Fotoğrafı kendi hikayenizde paylaşmak için sağ alt köşede bulunan mavi ok simgesine tıklayın. Şimdi de fotoğrafı nereye, kime hikaye olarak atmak istediğinizi seçin ve gönderin.





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