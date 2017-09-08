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Özelleştirmeye düşkün olanlara hitap eden farklı uygulamalar var. Adapticons adlı Android uygulaması bunlardan biri ve telefona kurduğunuz uygulamalara ait sembolleri değiştirme olanağı veriyor. Örnek vermek gerekirse sembollere arka zemin ya da belirli bir şekil atayabilirsiniz.

Android: Adapticons Sayesinde Sembolleri Özelleştirin

Son zamanlarda popüler olan yuvarlak biçimli sembollere kolayca geçiş yapabilir ya da belki de üçgen ya da altıgen gibi özel kesimler deneyebilirsiniz. Arka plan rengini seçmeniz ya da uygulamanın kendi başına karar vermesini sağlamanız da mümkün.

Ücretsiz olan uygulamayı indirip kurun ve isterseniz sembol setleri içinden seçim yaparak tüm sembollerin bir set halinde birbiriyle uyumlu olmasını sağlayın. İşlem bitince artık tek bir uygulama setini uygulamalara uygulayabilir, PNG dosyası olarak saklayabilir ya da kendi sembol setinizi ortaya çıkarabilirsiniz.

Uygulama ücretsiz olsa da tam anlamıyla tüm özelliklerinden faydalanmak istiyorsanız düşük bir ödeme yaparak premium özellikleri aktifleştirebilirsiniz.



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