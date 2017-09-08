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Facebook’un mesajlaşma uygulaması olan Facebook Messenger, 6 yıl önce uygulama dünyasına girmişti. Ücretsiz ve anlık mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger, Android, iOS, Windows Phone başta olmak üzere neredeyse tüm işletim sistemlerinde kullanılabiliyor.

Facebook Messenger’da kullanıcılar birbiriyle sohbet ederken aynı zamanda Messenger’da oyunda oynayabiliyor. Kulanıcılar birbirlerini hem sesli hem de görüntülü olarak da arayabiliyor. Ayrıca grup halinde de sesli konuşma yapılabilirken, telefon görüşmeleri de isteğe göre zamanlanabiliyor. Instagram ve Snapchat gibi anlık hikayeler de paylaşılıyor. Facebook Messenger’da tıpkı Facebook’un PC versiyonunda konuşma balonunda çevrimdışı olunabildiği gibi çevrimdışı olabilirsiniz. Facebook Messenger uygulamasını Android cihazınıza indirmek için buraya, iOS cihazınıza indirmek için buraya tıklayın.

Android: Facebook Messenger’da Çevrimdışı Olma

Facebook Messenger uygulamasını açın. Daha sonra alt tarafta bulunan simgelerden tam ortada bulunan kamera simgesinin sağındaki liste simgesini tıklayın.

Messenger ve Aktif yazısının bulunduğu bölgede Aktif seçeneğine tıklayın. Aktif bölümünde Messenger’da çevrimiçi olan kişiler bulunuyor. Profilinizin yanında bulunan butonu kapatarak çevrimdışı olabilirsiniz. Çevrimdışı olduğunuzda çevrimiçi olan arkadaşlarınızı göremezsiniz.

iOS cihazlar için indirilebilir olan Facebook Messenger uygulamasında ve PC’de kullanılabilir olan Messenger sitesinde çevrimdışı olmak için buraya tıklayın.



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