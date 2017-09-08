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Android root programı RootME ile karşınızdayız. Android işletim sistemli akıllı telefonlar kullanıcılarına geniş özelleştirme olanakları sunuyor. Tabii işletim sisteminin sunduğu varsayılan özelliklerle yetinmeyen teknoloji meraklıları için root erişimini sağlama ve ileri seviye özelleştirmeler gerçekleştirme olanağı da var. Android’li cihazlarda root işlemi çeşitli yöntemlerle yapılabiliyor; cihaza özel çözümlerin yanı sıra çok sayıda akıllı telefona root atabilen evrensel root araçları da bulunmakta. Bugün bu çözümlerden birisi olan RootME’yi tanıyacağız. Android root programı RootME ile akıllı telefonlarda root erişimini sağlamak oldukça kolay.

Android Root Programı RootME

kullanıcı adlı geliştirici tarafından hazırlanan RootME bilgisayarda çalışan bir araç. Android root / unroot işleminde kullanılabiliyor. Busybox ve SU binary kurulumunu da sağlıyor. Windows ve Linux tabanlı PC’lerle uyumlu. Tabii bazı koşulların sağlanması gerekmekte.

Gerekenler

ADB and Fastboot kurulumu

kurulumu USB Debugging seçeneğinin etkinleştirilmesi

seçeneğinin etkinleştirilmesi Settings > Security menüsündeki Unknown sources seçeneğinin etkinleştirilmesi

menüsündeki seçeneğinin etkinleştirilmesi Cihazın en azından % 50 seviyesine şarj edilmesi

Settings > Display menüsünden ekran zaman aşımı süresinin 10 dakika olarak ayarlanması. İşlemi tamamladıktan sonra bu ayarı geri alabilirsiniz.

NOT: Root erişimini sağlamak riskli bir işlem ve cihazınızda çeşitli sıkıntılara yol açabilir. RootME ve benzeri araçlarla root erişimini sağlama girişiminden doğacak problemlerde sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

Geliştirici aracı Samsung Galaxy Trend, Samsung Galaxy SII, Samsung Galaxy SIII

Samsung Galaxy Grand Prime Plus, LG NEXUS 5X ve Lenovo A2010 akıllı telefonlarda test edip başarılı sonuçlar elde ettiğini belirtmiş. Evrensel root araçlarının her cihaz ve firmware versiyonunda sonuç vermediğini unutmayın. Yani sahip olduğunuz akıllı telefonunuzu RootME ile root edebilmeniz mümkün fakat sonuç alamamak da olası.

İndirmeler

RootME ile Root Erişimini Sağlamak

RootME ZIP dosyasını üstteki bağlantı aracılığıyla bilgisayarınıza indirin ve arşivi genişletin.

RootME-master adlı bir klasör ve bu klasörün içinde RootME adlı bir klasör göreceksiniz.

RootME klasöründe Root ve UnRoot adlı klasörler var. Root klasörü runme.sh, runme.bat; UnRoot klasörü ise runme-UNROOT.sh, runme-UNROOT.bat dosyalarını içeriyor.

Android işletim sistemli akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Root erişimini sağlamak için Root klasörünün içindeki runme.bat dosyasına çift tıklayın ve işlemin gerçekleştirilmesini bekleyin. Root işlemini geri almak / Unroot için UnRoot klasöründeki runme-UNROOT.bat dosyasına çift tıklayabilirsiniz.



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