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Android cihaz ekranını zevkinize göre özelleştirmek, farklı görseller kullanmak, sembolleri değiştirmek, animasyonlar eklemek ve melodileri düzenlemek hoşunuza gidiyorsa yeni nesil Android Oreo ile gelen semboller iştahınızı kabartmış olabilir. Google bir kez daha yenilik rüzgarı estiriyor.

Android: Yeni Oreo Sembollerini Cihazınıza İndirin

Android Oreo ile tamamen yenilenmiş sembol sistemi devreye girdi. Artık kullanıcılar farklı biçimlerde etkileşime girip girdi yapabiliyor. Android Oreo için özel geliştirilmiş yeni sembol setleriyle birlikte adaptasyonlu sembol dönemi başlamış oluyor. Böylece farklı seçenekleri kullanarak modifiye edebilir ve şekiller yanında animasyonları bile değiştirebilirsiniz.

Neyse ki Play Store ortamına eklenen yeni bir uygulama sayesinde özel sembol setlerini değiştirme ve kullanma imkanına sahipsiniz:

Bu uygulamayı ücretsiz indirip kurun ve sembol setlerini görüp kırpma şeklini belirleyin. Artık uygulamalara ait sembollerin nasıl görüneceğini seçen olacaksınız. Seçtiğiniz şekil ve biçimlendirme sonrasında kurulu olan uygulamalara ait tüm semboller benzer biçimde etkilenecek ve uniform bir görünüm elde edilecek.



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