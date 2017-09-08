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Lenovo K6 Note, metal alaşımdan yapılan ve şık bir tasarıma sahip olan kasası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Lenovo K6 Note, parmak izi okuyucusu sayesinde hem güvenliğinizi, hem de kişisel verilerinizi korumanızı sağlıyor. Ayrıca LTE veri bağlantı hızı, oyunlarda ve müziklerde duraksamadan ve akıcı bir şekilde kullanmanıza yarıyor. Bu yazımızda Lenovo K6 Note Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, firmanın cihaza yüklediği ve kaldıramadığınız gereksiz dosyalardan kurtulabilirsiniz.

Gereken dosya

KingoRoot.apk

Lenovo K6 Note Root Atma

Başlangıç olarak Lenovo K6 Note’un KingoRoot’un APK uygulamasını size verdiğimiz bağlantıdan indirin. KingoRoot’u kurmak için öncelikle Lenovo K6 Note’un Bilinmeyen kaynaklarını etkinleştirmemiz gerek.

Bunun için ise Lenovo K6 Note’un Ayarlarına girin ve ardından Güvenlik sayfasından Bilinmeyen kaynakların karşısındaki sürgüyü sağa doğru kaydırın. Bu sayede sadece KingoRoot’u değil, diğer APK dosyalarınızı da kurabilirsiniz.

Şimdi ise KingoRoot uygulamasını açın ve karşınıza çıkan ekranda, One Click Root yazan butona basarak Lenovo K6 Note Root atma işlemini başlatın.

Yükleme işlemi sürüyorken Wi-Fi ağınızdan kopmamalısınız. Bu işlem biraz zaman alabilir çünkü program, Root sonrası gerekli olan dosyaları da sizin için yüklüyor.

Yükleme işlemi tamamlandığında ekrana ROOT SUCCEEDED diye bir yazı gelecektir.

Eğer telefonu yeniden açtığınızda SuperUser uygulaması yüklü olarak gelmez ise, buraya tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SuperUser uygulaması sayesinde Root yetkisi isteyen uygulamalara yetki verebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa veya konu ile ilgili sorun yaşarsanız, forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.



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