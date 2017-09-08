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OnePlus 2 Android 8.0 Oreo kurulumu için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. 2015 yılında kullanıma sunulan OnePlus 2 akıllı telefon üst düzey teknik özellikleri rakiplere kıyasla hayli uygun fiyata veren OnePlus firmasının ikinci cihazıydı. Her ne kadar OnePlus One kadar başarılı olamasa da yine de yoğun bir geliştirici desteğine sahip olduğunu söylememiz gerekiyor. Android 8.0 Oreo işletim sisteminin duyurusu ve Google’ın Nexus / Pixel cihazları için yayınlanmasıyla birlikte geliştiricilerin de kolları sıvadığını ve Oreo tabanlı custom ROM’ları hazır hale getirdiklerini görmeye başladık. OnePlus 2 kullanıcıları LineageOS 15.0 ROM’u ile cihazlarını Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuna güncelleyebiliyor. Bu custom ROM’un kurulabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekmekte.

OnePlus 2 Android 8.0 Oreo Kurulumu

Hazırlık

Bootloader kilidinin kaldırılması

TWRP benzeri bir custom recovery kurulumu

OnePlus 2 için geliştirilen LineageOS 15.0 ROM’unun bağlantıdan indirilmesi

Cihazın en azından % 50 seviyesine şarj edilmesi

İndirmeler

NOT: İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu hatırlatalım. Yeni bir ROM olduğu için cihazın bazı fonksiyonları devre dışı kalabilir ya da düzgün çalışmayabilir.

OnePlus 2 Android 8.0 Oreo Yükleme Aşamaları

ROM dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Akıllı telefonunuzu kapatın. Ardından recovery modunda başlatın.

TWRP ana menüsünde Wipe‘a girin ve Data, Cache, Dalvik Cache‘de temizlik gerçekleştirin.

Ana menüye dönün ve Install seçeneğine dokunun.

Daha önce indirip cihaza aktarmış olduğunuz ROM dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Aynı prosedürü Gapps dosyası için de gerçekleştirin ve Gapps dosyasını da flash’layın.

İşlem tamamlandığında akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilir ve Android Oreo 8.0 işletim sisteminin tadını çıkarabilirsiniz.

İlgili ROM’un XDA sitesindeki konusuna buradan erişebilirsiniz.



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