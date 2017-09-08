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Samsung Galaxy J7 (2016) Android Nougat güncellemesi ile ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Google geçtiğimiz ay içerisinde Android 8.0 Oreo işletim sistemini resmi olarak duyurdu ve Nexus / Pixel serisi akıllı telefonları için güncellemeyi sundu fakat Samsung gibi çok sayıda akıllı telefon modeli bulunan firmalar özellikle orta seviye cihazlar için hala Android Nougat güncellemesini yayınlamakla meşgul. Güney Kore merkezli teknoloji firması Galaxy J7 (2016) akıllı telefonu için Android 7.0 Nougat güncellemesini Hindistan’da dağıtmaya başladı. 1.03 GB boyutundaki güncelleme paketi gelişmiş bildirimler, pil tasarrufu özellikleri ve Samsung’un Experience arayüzünü de içeren çok sayıda yenilik ve iyileştirme getiriyor.

Samsung Galaxy J7 (2016) Android Nougat Güncellemesi

Güncelleme hayli büyük boyutlu olduğu için indirme işleminin hücresel ağ yerine Wi-Fi ağı üzerinden yapılması ve cihazda yeterli boş depolama alanı bulunduğundan emin olunması öneriliyor. Tabii pil seviyesi de kontrol edilmeli ve akıllı telefon gerekiyorsa şarj edilmeli. Güncelleme bildirimini almayan kullanıcılar Settings – About Device – Download Updates Manually yolunu izleyerek elle kontrol gerçekleştirebilir.

Nisan 2016’da raflardaki yerini alan Galaxy J7 (2016)’nın 5.5 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlük değerine sahip. Snapdragon 617 / Exynos 7870 Octa yongaseti, 2 GB RAM, 16 GB kapasiteli depolama birimi, 13 MP çözünürlüklü ana kamera, ön yüzde 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası ile 3300 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler barındırıyor. Ürün kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi sürümüyle çıkıyor.

Galaxy J7 (2016) Android Nougat güncellemesi için Samsung Türkiye’nin 15 Eylül 2017 tarihini işaret ettiğini belirtelim. Tabii bu tarihin değişebileceği de unutulmamalı.



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