⁠⁠⁠







Samsung Galaxy J7 Prime Android Nougat güncellemesi ile ilgili yeni bir gelişme var. Bilindiği gibi Google 21 Ağustos’ta Android 8.0 Oreo işletim sisteminin resmi duyurusunu gerçekleştirmiş ve ardından güncellemeyi Pixel ile Nexus serisi akıllı telefonları için dağıtmaya başlamıştı. Tabii diğer üreticilerin bu güncellemeyi kendi cihazları için uyarlamaları aylar sürüyor. Zaten Samsung gibi sayısız akıllı telefon modeli bulunan firmalar özellikle orta seviye cihazları için hala Android Nougat güncellemesi yayınlamakla meşgul. Güney Kore merkezli Samsung kısa süre önce Galaxy J7 (2016) modeli için Android Nougat güncellemesini Hindistan’da yayınlamıştı. Firma şimdi de Galaxy J7 Prime akıllı telefonu için aynı ülkede Android 7.0 Nougat güncellemesini yayınlıyor. Güncelleme Dual Messenger, iyileştirilmiş çoklu pencere deneyimi ve yeni bir arayüze ek olarak çok sayıda yenilik ve optimizasyon içermekte.

Samsung Galaxy J7 Prime Android Nougat Güncellemesi

Galaxy J7 Prime akıllı telefonu Android 7.0 Nougat işletim sistemi versiyonuna taşıyan güncelleme G610FDDU1BQH9 firmware versiyonuna sahip ve paketin boyutu 1143.09 MB. Güncellemeyi henüz almayan kullanıcılar elle kontrol için akıllı telefonda Settings – About Device – Download Updates Manually yolunu izleyebilir.

Güncelleme hayli büyük boyutlu olduğu için indirmenin Wi-Fi ağı üzerinden gerçekleştirilmesi ve cihazda yeterli boş depolama alanının bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi öneriliyor. Tabii pil seviyesi de yeterli olmalı ve akıllı telefon gerekirse şarj edilmeli.

Galaxy J7 Prime Android Nougat güncellemesi için Samsung Türkiye’nin 6 Ekim 2017 tarihini işaret ettiğini belirtelim. Tabii bu tarihin değişebileceği de unutulmamalı.



⁠⁠⁠





