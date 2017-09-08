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Samsung Galaxy S8 ve S8+ Android 8.0 Oreo güncellemesi ile ilgili bir gelişme var. Samsung orta ve giriş seviyesi akıllı telefonları için Android 7.0 Nougat güncellemesini yayınlamakla uğraşmaya devam ederken Google 21 Ağustos’ta Android 8.0 Oreo işletim sistemi güncellemesini duyurdu ve güncellemeyi kendi akıllı telefonları için dağıtmaya başladı. Bugün Samsung cephesinden heyecan verici bir bilgi geldi. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiler Samsung Galaxy S8 ve S8+ Android 8.0 Oreo güncellemesi için geliştirilme sürecinin başladığına işaret ediyor.

Samsung Galaxy S8 ve S8+ Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Galaxy S8 ve Galaxy S8+ akıllı telefonları Android 8.0 Oreo versiyonuna taşıyacak güncellemelerin firmware versiyonlarının G955FXXU1BQI1 ile G950FXXU1BQI1 olması muhtemel. Şu anda muhtemel yayınlanma tarihi konusunda bir açıklama ya da sızıntı yok fakat bu konuda bir gelişme olur olmaz sizleri bilgilendireceğiz. Samsung’un daha önce Galaxy S7 ve S7 Edge modelleri için yaptığı gibi bir beta test programının hayata geçirilmesi söz konusu olabilir. Beta güncelleme testleri sorunsuz tamamlanırsa güncellemenin global olarak hızlı şekilde dağıtıma girmesi mümkün olacaktır.

Android 8.0 güncellemesinin akıllı telefonları hızlandırması, özellikle boot sürecini kısaltması bekleniyor. Android’in yeni versiyonu arka plan işlemlerini kısıtlama ve yönetme konusunda daha başarılı. Sistemin daha akıcı çalışması sağlanıyor ve pilden de tasarruf edilebiliyor. Picture-in-Picture modu, bildirim noktaları, Android instant uygulamaları gibi yenilikler geliyor. Samsung Galaxy S8 ve S8+ Android 8.0 Oreo güncellemesi hakkındaki gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.



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