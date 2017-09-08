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Popüler sosyal ağ uygulaması Snapchat‘te galeride kayıtlı olan Snapcode’u taramak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Snapchat hesapları takip etmenizi sağlayan bir hızlı ekleme yöntemine sahip. Bu özellik Snapcode olarak adlandırılıyor. Snapcode, Snapchat imzalı QR kodları olmakla birlikte sizi bir kullanıcının hesabına yönlendirebiliyor ve bağlantıları paylaşmak için de kullanılabiliyor. Bir Snapcode’u taramak için uygulamanın kamera arayüzüne erişmeniz gerekiyor. Galerinize bir Snapcode kaydettiyseniz bunu kamerayı kullanarak tarayamıyorsunuz. Fakat Snapchat’e eklenen yeni bir özellik sayesinde artık galerinize kaydetmiş olduğunuz Snapcode’ları uygulama ile kolayca tarayabiliyorsunuz. Özellik uygulamaya güncelleme ile dahil edildiği için öncelikle akıllı telefonunuzdaki Snapchat uygulamasını son versiyona güncelleyin.

Snapchat: Galeride Kayıtlı Olan Snapcode’u Taramak

Snapchat uygulamasını açın ve sol üst kısımdaki bitmoji ya da hayalet görseline dokunun. Profil ekranınız açılacaktır. Burada sağ üstte konumlandırılan dişli çark simgesine dokunun. Ayarların yer aldığı ekranda Snapcode ile devam edin.

Snapcode menüsü altında Scan from Camera Roll seçeneğini göreceksiniz. Seçeneğe dokunduğunuzda akıllı telefonunuzun galerisi açılacaktır. Snapcode’u içeren görseli seçin. Snapchat ilgili görseli analiz edecek ve Snapcode’un sahibi olan profili görüntüleme / hesaba abone olma seçeneklerini sunacaktır.

Zaten takip ettiğiniz bir kullanıcının kodunu taradığınızda, hesabın arkadaş listenizde olduğu belirtiliyor. Snapcode taradığınız görselin herhangi bir yerinde bulunabilir, örneğin bir tanıtım broşürünün kenarında olan Snapcode da taranabilmekte. Tabii bu şekildeki görsellerin analizi biraz zaman alabiliyor.



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