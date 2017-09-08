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Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile küçük pencerede görüntülü görüşmeler yapmak için ne yapılması gerektiğine değineceğiz. Son dönemde bünyesine çok sayıda yeni özellik katan WhatsApp iki yeni fonksiyonel özelliğiyle yine dikkatleri üzerine toplayacak gibi görünüyor. Başlıktan da anlaşılabileceği üzere WhatsApp’ta artık Picture in Picture modunda görüntülü konuşmalar yapmak mümkün hale geliyor. Diğer taraftan uygulama metin tabanlı durum güncellemeleri oluşturma özelliğini de sunmaya başlıyor.

WhatsApp: Küçük Pencerede Görüntülü Görüşmeler Yapmak

WhatsApp’a yeni eklenen ve küçük pencerede görüntülü görüşmeler yapmak için faydalanılabilen bu özellik ne yazık ki yalnızca Google’ın 21 Ağustos’ta resmi tanıtımını gerçekleştirdiği Android 8.0 Oreo ve daha güncel işletim sistemli akıllı telefonlarda geçerli. Android 8.0 Oreo işletim sisteminde PiP modu var ve işletim sistemi bu özelliğin doğru şekilde çalışması için gerekli API’ya ev sahipliği yapıyor. Android 8.0 Oreo işletim sistemini çalıştıran bir akıllı telefonunuz varsa görüntülü görüşmelerinizi küçük pencere aracılığıyla gerçekleştirebilir ve bu esnada bir yandan da mesajlaşmaya devam edebilirsiniz.

WhatsApp’a eklenen diğer özellik ise kullanıcılara yalnızca 24 saat boyunca geçerli olan metin tabanlı durum paylaşımları oluşturma imkanı sunuyor. Bu şekilde durum güncellemesi oluşturmak için uygulama arayüzünde Status sekmesini görüntüleyin, kalem simgesine dokunun ve arka plan rengi ile fontu seçerek mesajınızı girin.

WhatsApp’ın daha önce yaptığı açıklamada da yer aldığı üzere kullanıcılar yalnızca metinden oluşan durumlarına URL’ler için link ön izlemeleri ekleyebiliyor ve bunlar da 24 saat sonra otomatik olarak kayboluyor.



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