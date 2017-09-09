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Her yeni cihaz duyurusu sırasında daha yüksek performans, daha az bekleme ve iyi fotoğraflar vaat ediliyor. Bunu gerçekleştirmek için daha fazla bellek, işlemci çekirdeği ve yüksek frekans kullanılıyor. Peki cihaz değiştirmeden daha hızlı çalışmasını sağlayabilir misiniz?

Akıllı Telefonu Hızlandırmak Mümkün mü?

PC ve dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi çalışan uygulamalar işlemci çekirdeklerini meşgul eder ve bellekten yer kullanır. Açık uygulama arttıkça boş bellek azalır ve sistem yavaşlar. Mobil cihazlarımızda Home butonuna çift tıklayıp ya da uygulamalar butonuna basınca çok sayıda arka plan uygulamasını açık görebiliriz.

Sanılanın aksine son uygulamalar listesini açıp sürekli olarak listeyi boşaltmanız fayda sağlamaz ve telefon hızlanmaz. Gerçekte aksi bile olabilir çünkü cihaz gerekli olan ve sık kullanılanları RAM bellekte tutunca daha hızlı tepki verir. Siz bu şekilde silerseniz baştan başlamaları daha fazla zaman alır. RAM boşaltmak kalıcı değildir ve cihaz hemen boş belleği bir şekilde değerlendirir.

Hız arttırma iddiası olan uygulamalara pek güvenmeyin. Bunlar genelde gelişmiş teknikler kullanıyor gibi gösterip göz boyarlar ve aslında sadece belleği ve önbelleği silerler yani sadece kısa süreli hızlanma olabilir. Hızlanma yerine kendi ek uygulamalarını kurup ya da kullanıcı verici çalıp negatif etki yapabilirler.

Önerimiz gereksiz olan uygulamaları kaldırıp hem depolama alanı açmanız, hem de arka planda habersiz çalışan uygulamaların bir kısmında kurtulmanız. Bu sayede hızlanma görebilirsiniz. Zaten fabrika ayarlarına dönünce hissedilen hızlanmanın nedeni de budur. Sadece sistem uygulamaları kurulu olunca akıcı çalışan telefon, diğerleri eklendikçe yavaşlar. Bu yüzden seçici davranın!



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