⁠⁠⁠







Son zamanlarda iyice popüler olan Greenify uygulaması sayesinde uygulamaları otomatik olarak uyku moduna sokabilir ve batarya ömrünü arttırabilirsiniz ama çoğu iddialı özellik için root şart. Root yoksa o zaman alternatif olarak Hibernator uygulamasını kullanarak daha iyi sonuç alabilirsiniz.

Android: Hibernator İle Uygulamalar Uykuya Dalıyor

Şaşırtıcı biçimde yeşil renk ağırlıklı olan ve bu nedenden ötürü Greenify uygulamasına benzer görünen Hibernator’u karıştırmanız olası. Android Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor ama bazı özellikler kapalı.

Alternatif olarak XDA sitesindeki geliştirici sayfasını ziyaret ederek promosyon kodu isteyebilir ve bunu kullanarak tüm özellikleri ücretsiz olarak aktif hale getirebilirsiniz: https://forum.xda-developers.com/android/apps-games/app-hibernator-best-greenify-t3634879

Hibernator’un uygulamaları uykuya geçirebilmesi için kurulumdan sonra gerekli izinleri vermeniz gerekiyor. Görüldüğü gibi adım adım onay vererek aktifleştirebilirsiniz. İsterseniz uygulama içindeki menüye girerek de izinleri kontrol edebilir ve sonradan değişiklik yapabilirsiniz. Bu butonlara basınca işletim sistemi içindeki ilgili pencere açılacak ve gerçek onay vermeniz gerekecek.

Servis erişimi

Diğer uygulamalar üzerinde çizim

Yönetici izinleri

isteniyor.

Bundan sonraki aşamada uygulamaları uyutmak için liste yapmanız lazım ki tüm uygulamalar kapanmasın. Facebook gibi gerekli olan ama arka planda kalmasını istemediğiniz uygulamalar olabilir. Artı sembolüne tıklayarak listenizi oluşturun ve düzenleyin.

Otomatik hibernasyon ise ayarlardan açılıp kapatılabiliyor. İsterseniz masaüstüne widget ekleyerek daha kolay biçimde aktif duruma getirebilir ya da kapatabilirsiniz. Bazı durumlarda bu değişimden ötürü parmak izi okuyucu ile cihaz uyandırma çalışmayabilir. Ayarları cihaza göre düzenlemek size kalıyor.



⁠⁠⁠





