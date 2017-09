⁠⁠⁠







Android ve iOS‘teki LinkedIn’de otomatik video oynatmayı kapatmak için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Sebebini bilemiyoruz fakat son dönemde hemen her sosyal ağda otomatik video oynatma özelliğinin varsayılan olarak aktive edilmesi söz konusu. Ne yazık ki profesyonellere yönelik bir ağ olan LinkedIn de bu rüzgara kapılmış durumda ve akışta beliren videolar otomatik olarak yürütülmeye başlanıyor. Özellikle mobil verinin aktif olduğu ve Wi-Fi ağına bağlanılmadığı durumlarda gereksiz veri kullanımına yol açıyor. Bu özellik aylar önce aktive edilmiş olsa da otomatik video oynatımını kapatma seçeneği LinkedIn’in mobil uygulamalarına kısa süre önce dahil edildi. Hem Android hem de iOS uygulamasında bu seçenek mevcut fakat sorunsuz bir deneyim için akıllı telefonunuzdaki uygulamayı son sürüme güncellemeniz gerekiyor. Android ve iOS‘teki LinkedIn’de otomatik video oynatmayı kapatmak oldukça kolay.

Android ve iOS: LinkedIn’de Otomatik Video Oynatmayı Kapatmak

Öncelikle akıllı telefonunuzdaki LinkedIn uygulamasını açın ve profil fotoğrafınıza dokunun. Arayüzde sağ üst kısımda yer alan dişli çark simgesini kullanın.

Buradan Video Autoplay seçeneğini bulun ve üzerine dokunun. Ayarların belirmesi biraz zaman alabilir; açıldığında Never Autoplay Videos, Wi-Fi Connections Only ve On Mobile Data and Wi-Fi Connections seçenekleri görünecektir. Never Autoplay Videos seçeneği otomatik video oynatımını tamamen kapatıyor, Wi-Fi Connections Only yalnızca Wi-Fi ağına bağlıyken otomatik video oynatımı yapılmasını sağlıyor, On Mobile Data and Wi-Fi Connections mevcut durumda etkin olan ve otomatik video oynatmayı her koşulda gerçekleştiren seçenek. Biz tamamen kapatmayı, yani Never Autoplay Videos‘u tercih ediyoruz.





⁠⁠⁠